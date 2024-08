Marketing de afiliados continua em expansão no Brasil

O Marketing de afiliados é uma estratégia de marketing digital onde uma empresa recompensa afiliados por trazerem novos clientes ou visitantes através de seus próprios esforços de marketing. Basicamente, é uma forma de publicidade baseada em performance, onde o afiliado ganha uma comissão por cada venda, clique ou lead gerado através de suas ações de marketing. Segundo dados de um relatório da Admitad, divulgados pelo portal E-commerce Brasil, o número de afiliados brasileiros aumentou 8% em 2023 quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

Atualmente, essa estratégia continua sendo muito usada por empresas e profissionais que desejam expandir sua presença digital e aumentar suas vendas. A tendência também é impulsionada por avanços tecnológicos e mudanças no comportamento do consumidor.

A inteligência artificial (IA) e a automação são algumas tecnologias que estão facilitando a correspondência entre marcas e produtores de conteúdo, além de aprimorar a personalização de ofertas com base no comportamento do usuário. É o que afirma TJ Medeiros, estrategista da Multiply, agência de marketing digital e afiliados.



“Com a evolução das tecnologias e a diversificação das estratégias, o mercado de afiliados no Brasil está preparado para um ano de crescimento contínuo. Outro ponto de destaque é o aumento dos orçamentos de marketing de afiliados, com muitos profissionais planejando expandir sua cobertura de mídia e aumentar os investimentos nesse canal”, afirma TJ.





Conteúdo em vídeos curtos

O conteúdo em vídeo continua a ganhar popularidade, especialmente em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube. A lista de tendências de marketing para 2024 publicada pela HotMart, uma das maiores plataformas de venda e distribuição de produtos digitais do Brasil, afirma que essa estratégia veio para ficar.

“Este formato se tornou uma ferramenta essencial para o marketing de afiliados de produtos digitais, com avaliações em vídeo, tutoriais e vídeos de unboxing, desempenhando um papel significativo na condução das vendas. Além disso, a tendência de criar conteúdo "shoppable" transforma a experiência de compra, tornando-a mais interativa”, afirma o especialista.

TJ finaliza pontuando que, em 2024, o setor continuará focando em nichos específicos e utilizando tráfego pago para impulsionar as campanhas no Instagram, TikTok e YouTube, que são redes que mais têm apresentado resultado positivo em um aumento significativo nas conversões e engajamento com o público.

Website: http://multiplyia.com/