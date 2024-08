Nawiki expande operação no modelo de franquias em MG e SP

A rede de açaí, sorvete e cookies Nawiki, que tem uma proposta de autoatendimento e fabricação própria de produtos, está ampliando suas operações nos estados de Minas Gerais e São Paulo. A expansão se dará por meio do modelo de franquias, uma estratégia que tem ganhado cada vez mais força no Brasil. Com essa iniciativa, a Nawiki pretende consolidar sua marca em novas localidades, buscando investidores que queiram aproveitar o crescimento do setor de alimentação.

O mercado de franquias no Brasil tem se mostrado resiliente e promissor, mesmo em períodos de instabilidade econômica. De acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o setor de franquias representa mais de R$211 bilhões em faturamento anual, o que corresponde a cerca de 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Além disso, as franquias estão presentes em 62% dos municípios do país, empregando diretamente aproximadamente 1,6 milhão de pessoas. Um dado relevante é que cerca de um quinto desse total representa o primeiro emprego de muitos brasileiros.

Em consonância com essa tendência, a Nawiki optou por expandir sua operação no modelo de franquias após realizar testes com duas unidades na região sul de Minas Gerais. "Optamos pela expansão da rede no modelo de franquia após resultados bastante positivos em um teste realizado com 2 unidades na região sul de Minas. Por isso, estamos replicando a mesma fórmula de sucesso já testada em cidades do sul de Minas Gerais e do interior do estado de São Paulo", afirma Bruno Alves Moreira de Souza, representante da Nawiki.

O foco da expansão é a abertura de novas lojas em cidades estratégicas. O modelo de franquia da Nawiki quer oferecer aos franqueados um negócio com potencial de faturamento acima de R$1 milhão por ano. Essa projeção se baseia no desempenho das unidades já em operação.

“Temos orgulho do nosso modelo self-service, aliado ao ambiente que proporcionamos. Além disso, fabricamos nossos próprios açaís, sorvetes e mesclas de chocolates. Essa estratégia possibilitou o crescimento da rede no formato de franquias, e estamos planejando alcançar um total de 20 lojas, entre próprias e franqueadas, até o final de 2025", destaca Bruno Alves Moreira de Souza.

De acordo com o relatório de desempenho do setor de franchising, publicado pela ABF no primeiro trimestre de 2024, as franquias no segmento de alimentação registraram um crescimento de 19,1% em relação ao ano anterior.

A decisão de expandir para Minas Gerais e São Paulo foi estratégica, considerando o perfil do público consumidor nessas regiões. A oferta de um modelo de franquia que alia um produto de fabricação própria a um sistema de autoatendimento atrai clientes regulares e contribui para um retorno acelerado do investimento para os franqueados

Com uma história iniciada em 2014, a Nawiki tem se dedicado a apresentar ao mercado de alimentação uma proposta que integra inovação e qualidade. A expansão através do modelo de franquias representa uma nova fase na trajetória da empresa, que agora busca consolidar sua presença em novas regiões do país.

A empresa continua a buscar parceiros interessados em participar desse processo de expansão, com expectativas baseadas no desempenho comprovado das unidades já existentes. Mais informações sobre a franquia podem ser encontradas no site: https://franquia.nawiki.com.br/.

