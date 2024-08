Circular Brain lança edição do Relatório de Sustentabilidade

A Circular Brain, startup que promove a economia circular de eletroeletrônicos no Brasil, acaba de lançar o Relatório de Sustentabilidade ano base 2023; que consolida os resultados da empresa em âmbito nacional e aborda o impacto da criação de um amplo ecossistema de rede, que gerou um crescimento significativo no processamento ambientalmente correto de resíduos eletrônicos e benefícios para a cadeia de recicladores de REEE.

Elaborado em referência às normas da Global Reporting Initiative (GRI Standards), o documento traz as iniciativas da startup que estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), e visa auxiliar na gestão, tomada de decisão e elaboração de metas para os próximos anos. “O relatório demonstra nosso avanço na implantação de soluções inovadoras para o mercado de reciclagem de REEE, com o objetivo de transformar o setor e promover impactos sociais e ambientais em toda a cadeia de valor”, diz Maria Tereza Sita, Gerente de Sustentabilidade da Circular Brain.

No ano passado, a Circular Brain passou da condição de Start-up para Scale-up, considerando o crescimento no volume de negócios gerados dentro do sistema, promoveu campanhas educativas, investiu em tecnologia, criou soluções de economia circular para as indústrias e ainda, gerou impacto social através do fortalecimento da cadeia de recicladores em todo o país. Hoje, a rede conta com 15.664 pontos de descarte, que somados ao serviço de coleta domiciliar, representa uma cobertura de 100% dos municípios brasileiros.

“A Circular Brain tem como propósito promover a economia circular através da conexão de todos os players: fabricantes, produtores, consumidores, operadores de manufatura reversa e recondicionamento, recicladores, destinatários de matéria-prima e instâncias governamentais. Nosso objetivo é mapear a cadeia e o ciclo de vida dos produtos eletrônicos, dando visibilidade, conformidade regulatória e acesso aos fabricantes dos recursos reciclados. Estamos tirando esse setor da informalidade”, diz Marcus Oliveira, Fundador e CEO da Circular Brain.

Sobre a questão apontada na fala do CEO, o documento apresenta as soluções da Circular Brain para resolver a situação de informalidade e pouca estrutura do setor, o que envolve gestão da informação, políticas públicas e o impacto no desenvolvimento econômico e social dos recicladores.

“Conseguimos estruturar e padronizar os fluxos de materiais, identificar a origem e saída dos produtos coletados, garantir que os recicladores parceiros da rede tenham acesso a todos os procedimentos da norma ABNT 16.156 e que gerem os documentos para cada etapa cumprida. Fornecemos, ainda, todo o apoio necessário para que os recicladores aumentem o volume de suas coletas e tenham suas empresas homologadas pelos principais órgãos ambientais e governamentais, permitindo que os profissionais usufruam dos benefícios de um trabalho estruturado e formalizado. Na outra ponta, a dos fabricantes de produtos eletroeletrônicos e de outras empresas que nos contratam para fazer logística reversa, contribuímos para a governança de seus resíduos e garantimos que estejam de acordo com as legislações e com suas metas de gestão de resíduos”, explica Marcus Oliveira.

Resultados

Alguns números apresentados no Relatório de Sustentabilidade 2024 da Circular Brain referentes ao ano-base 2023:

Crescimento de 20% no número de recicladores cadastrados na plataforma Circulare;

Aumento de 1435% no volume de resíduos eletrônicos processados a partir da Circulare, passando de 2.246,762 toneladas em 2022, para 25.634,897 toneladas em 2023

Entre as sete startups destaque do Circular Startup Index, da Fundação Ellen MacArthur, referência em economia circular.

Segundo relatório, foram realizadas 22 campanhas de educação ambiental, que arrecadaram 28.147 kg de REEE;

O projeto RN+ Limpo, foi selecionado pela Amcham Brasil como um dos maiores projetos individuais do setor e apresentado durante a COP28 (Dubai, 2023);

Também foi implandada solução para as indústrias no cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), por meio da lei federal 12.305/2010, que estabelece normas para a logística reversa obrigatória de eletroeletrônicos de uso doméstico, determinando procedimentos e metas geográficas e quantitativas.

Todo o conteúdo apresenta um relato direto e fundamentado em dados sobre temas que são essenciais para a sociedade, colaboradores e ao mercado e demonstra como a inovação da Circular Brain está transformando a cadeia da reciclagem de eletroeletrônicos no Brasil.

Summit para Recicladores

Como parte das iniciativas para fortalecer a cadeia de recicladores, a Circulare promoveu no início do mês de agosto, a primeira edição do Circulare Summit, um evento fechado e exclusivo para recicladores de eletroeletrônicos que atuam na rede. “O objetivo foi realizar algo inédito para eles, com workshops sobre legislação, regulamentação do setor, além de levar novidades sobre o mercado de eletroeletrônicos e a importância desse trabalho que tem impactado, diretamente, nos números apresentados nesse relatório”, diz Lívia Santarelli, Gerente de Marketing da Circulare. Em 2025, o Summit será aberto ao mercado.



Para baixar o relatório completo, basta acessar o site ou clicar no link: https://campanhas.circulare.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-2023

Website: https://campanhas.circulare.com.br/relatorio-de-sustentabilidade-2023