Elevar Energia apresenta a plataforma Lesui 360

A Elevar Energia, uma empresa independente de gestão de energia com 13 anos de atuação, apresenta a Lesui 360, um pool de produtos diversificado desenvolvido para contribuir com a gestão de energia nas empresas. Em resposta aos desafios cada vez mais complexos do mercado de energia, a Lesui 360 tem o propósito de oferecer um ecossistema de soluções que consolidam a governança, a aderência ao compliance e a eficiência operacional.



A tecnologia integra diversas ferramentas em uma única plataforma digital, abrangendo áreas como auditoria de faturas, gestão de portfólios de geração, mercado livre, gestão de riscos e assessoria jurídica e administrativa. Essa abordagem busca permitir às empresas não apenas monitorar o mercado em tempo real, mas também tomar decisões informadas e estratégicas, com o objetivo de reduzir a carga administrativa e assegurar a conformidade conforme os padrões normativos do setor.

Ieda Harika, head de energia da Elevar Energia, explica que a tecnologia Lesui 360 foi projetada para mitigar incertezas e facilitar uma administração operacional eficiente. "A plataforma LESUI360 foi desenvolvida para integrar as diferentes necessidades do mercado, oferecendo ferramentas que proporcionam controle e permitem tangibilizar os resultados operacionais, auxiliando na gestão de energia das empresas.

A plataforma LESUI360 oferece acesso remoto, permitindo que colaboradores e líderes empresariais tomem decisões informadas independentemente de onde estejam. Essa característica atende às necessidades específicas de setores como indústria, comércio, varejo, cooperativas e ativos de geração e distribuição.

Ricardo Harika, Diretor Executivo da Elevar Energia, afirma que a criação da Lesui 360 foi baseada na experiência adquirida ao longo de 13 anos no setor. "Nosso portfólio diversificado exige soluções específicas, desenvolvidas a partir da inteligência coletiva e do conhecimento do mercado. A Lesui 360 foi concebida com esse objetivo.

O lançamento da LESUI360 pela Elevar Energia visa oferecer uma solução alinhada aos princípios ESG, com foco na eficiência, no controle e na conformidade em todas as etapas do processo de gestão de energia.

Website: http://www.lesui360.com.br