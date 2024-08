Alíder global em soluções de análise preditiva e gerenciamento de decisões, FICO, introduziu novas inovações na Plataforma FICO® que aprimoram a tomada de decisões em tempo real, tanto em velocidade quanto em escala. As novas melhorias ajudam as equipes a quebrar silos e reutilizar modelos e ativos de decisão com mais eficiência para impulsionar resultados melhores de negócios.

“À medida que as empresas crescem, seus dados também crescem em complexidade, volume e poder de transformar. E, embora mais dados e informações signifiquem mais oportunidades para uma tomada de decisão melhor e com mais confiança, isso não pode sem perder velocidade e agilidade”, disse Bill Waid, diretor de produto e tecnologia da FICO. “Os aprimoramentos da Plataforma FICO® permitem que nossos clientes coloquem seus dados em movimento para fornecer execução de decisão de alto desempenho em escala, possibilitando novas experiências poderosas que proporcionam interações excepcionais com o cliente e mantêm a confiança do cliente em um mundo impulsionado por IA."

A atualização dos recursos inclui:

Conexão e Consumo de Dados - maior flexibilidade na configuração para processamento de dados, garantindo que as organizações possam gerenciar demandas crescentes de dados em todas as linhas de negócios e soluções, ao mesmo tempo em que entregam ROI;

Otimização Corporativa - um novo algoritmo para modelos de grande escala, que ajuda a encontrar resultados matematicamente ideais para problemas globais quatro vezes mais rápido. A ferramenta também ajuda a calcular soluções eficientes que são grandes demais para modelos e recursos tradicionais, ajudando as organizações a aproveitarem a quantidade máxima de dados de várias fontes para calcular decisões em tempo real e equilibrarem prioridades e recursos concorrentes e escalam em todas as empresas.

Aplicação de Analíticos e Aprendizado de Máquina (ML) - melhorias na ferramenta para modelagem de risco de crédito com novos parâmetros amigáveis ao negócio, com o intuito de antecipar e distribuir os dados de forma mais produtiva, mantendo a flexibilidade, impulsionando a execução e os resultados rápidos.

Decisões Inteligentes e Gêmeos Digitais e Simulação - capacidade aprimorada para testar estratégias atuais em relação a decisões históricas, oferecendo às empresas maior flexibilidade, velocidade e controle ao construir, testar, simular e implantar estratégias de negócios.

A Plataforma FICO® capacita instituições financeiras e empresas em todo o mundo a melhorar os processos de tomada de decisão, interações com o cliente e gerenciamento de risco, evitando erros dispendiosos, com sua integração completa de análise de dados, simulação digital, modelagem de risco e inteligência artificial (IA).

“A Plataforma FICO® fornece uma solução capaz de acomodar os diversos casos de uso em todas as nossas operações bancárias”, disse Regan Goble, gerente sênior de análise de risco da Westpac NZ. “Com a Plataforma FICO®, fomos capazes de mudar o foco das decisões individuais que tomamos na conta de um cliente para pensar estrategicamente sobre como gerenciamos os clientes em todas as suas contas e ao longo de toda a sua vida útil com o banco. Podemos construir, testar, implantar e personalizar rapidamente modelos de decisão automatizados para acompanhar as expectativas de nossos clientes e os requisitos regulatóriosàmedida que o setor bancário evolui.”

Sobre a FICO

FICO (NYSE: FICO) ajuda empresas e pessoas ao redor do mundo a tomar as melhores decisões a partir do desenvolvimento de soluções de inteligência artificial, machine learning e modelagens. Fundada em 1956, a companhia é pioneira no uso de analíticos preditivos e ciência de dados que contribuem para uma tomada de decisão mais efetiva. A FICO detém mais de 200 patentes globais em tecnologias que melhoram a rentabilidade das organizações, o relacionamento e satisfação dos clientes, além de colaborar com o crescimento de companhias atuantes nos segmentos de serviços financeiros, telecomunicações, seguros, saúde, varejo e outras indústrias. Empresas de cerca de 100 países utilizam as soluções da FICO, que protegem contra fraude mais de 4 bilhões de pagamentos feitos via cartão de crédito; contribuem para melhorar a inclusão financeira; e aprimoram a resiliência da cadeia de fornecimento. Em nível global, a FICO oferece o FICO® Score, utilizado por 90% dos principais credores dos EUA, sendo a medida padrão do risco de crédito do consumidor nos EUA e outros países, melhorando a gestão do risco, o acesso ao crédito e a transparência.

