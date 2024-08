Instituição de ensino em Manaus oferece atendimento aos pets

Em apenas seis meses, a Clínica Veterinária do Centro Universitário Fametro atendeu mais de 2.500 pets. O Centro de Atendimento à Saúde Animal (CASA Fametro) busca oferecer serviços com valores acessíveis. A clínica disponibiliza consultas com especialistas em áreas como cardiologia, dermatologia, nefrologia, entre outros, além de atender animais silvestres e pets não convencionais.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, e aos sábados, das 8h às 14h, na Rua Ingrid Bergman, nº 48, Conjunto Beverly Hills II, bairro Chapada, em Manaus. Para agendar uma consulta, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (92) 98646-1081.

Entre os serviços mais procurados estão a vacinação, exames de sangue para triagem de doenças do carrapato (hemoparasitose), castração e emissão de atestados de saúde.

Segundo a coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fametro, Dra. Marina Brolio, todos os serviços são oferecidos por médicos veterinários formados e com experiência na área. “Ver a CASA Fametro de portas abertas e bem equipada é muito gratificante. O local atende o público com aparelhos de última geração e serviços de qualidade, além de contribuir para a formação profissional de excelência dos alunos da instituição", diz Brolio.









