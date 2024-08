Projeto oferece conteúdo gratuito para vestibulandos

O Projeto Aprovação, desenvolvido pela Plataforma AZ de Aprendizagem, está oferecendo conteúdos gratuitos para estudantes que se preparam para o Enem e os principais vestibulares do país. O material inclui videoaulas, podcasts, planos de estudos e orientações práticas e emocionais voltadas para exames como os das universidades USP, Unesp, Uerj, Unicamp, UFPR, Unb e UFSC.

Os estudantes interessados podem acessar o conteúdo através do site www.plataformaaz.com.br/aprovacao, onde é necessário realizar um breve cadastro. O projeto, que no ano passado alcançou cerca de 30 milhões de pessoas, busca expandir ainda mais seu impacto em 2024, adicionando novos conteúdos, incluindo uma seção no TikTok e materiais dedicados ao apoio emocional dos estudantes durante a preparação.

Um dos principais eventos do Projeto Aprovação é o aulão preparatório para o Enem, que será transmitido ao vivo no dia 19 de outubro de 2024. Após o exame, o projeto também oferecerá análises comentadas das provas e um simulador de nota para os estudantes verificarem suas chances de aprovação pelo SiSU.

“O conteúdo do Projeto Aprovação foi minuciosamente pensado por uma equipe de profissionais muito experientes e que conhece as especificações de cada prova. Nosso objetivo é que os alunos explorem ao máximo os materiais e se sintam confiantes e preparados para prestar os exames”, finaliza Sandro Bonás, CEO da Conexia Educação, empresa responsável pela Plataforma AZ.

Website: http://www.plataformaaz.com.br/aprovacao