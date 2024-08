Samsara Eco, o inovador em tecnologia ambiental e NILIT, líder mundial na produção de nylon 6.6 para vestuário, anunciou planos para explorar investimentos e construção de uma unidade de produção de polímeros reciclados de nylon 6.6 de tecido para tecido no Sudeste Asiático, a fim de ajudar a fechar o ciclo do nylon 6.6.

Cerca de 4 milhões de toneladas de nylon 6.6 são produzidas todo ano, sendo uma das fibras mais amplamente utilizadas nos setores de trajes esportivos e de moda. Contudo, é notoriamente difícil de reciclar e, quando misturada com outras fibras como spandex, aumenta o desafio. Juntos, Samsara Eco e NILIT estão buscando enfrentar este problema de frente.

Esperada para entrar em operação no fim de 2026, a instalação prevista estará apta a reciclar exclusivamente resíduos têxteis, produzindo polímeros de nylon 6.6 reciclados de alta qualidade, para que marcas e fabricantes têxteis possam utilizá-los sem problemas em suas cadeias de fornecimento existentes para criar novos tecidos, de modo indefinido.

"Nossa visão é recuperar o clima através da reciclagem indefinida. Uma das formas de obtermos isto é criar o primeiro caminho circular para o nylon 6.6. Roupas descartadas feitas de nylon 6.6, como trajes esportivos, e até mesmo produtos como interiores de carros, em geral acabam em aterros sanitários ou são incinerados no fim da vida útil, o que tem consequências trágicas ao nosso planeta", disse Paul Riley, Diretor Executivo e Fundador da Samsara Eco.

Sarah Cook, Diretora Comercial e de Operações da Samsara Eco também comentou sobre o contrato: "Ao trabalhar com a NILIT, podemos reverter esta tendência e dar uma nova vida ao vestuário. O contrato de MoU é uma etapa importante para ajudar as marcas e o mundo a avançar na circularidade do nylon 6.6 e reduzir o desperdício de plástico. Estamos orgulhosos em explorar uma instalação piloto de reciclagem com a NILIT, ao definir um precedente do que é possível para futuros parceiros a nível mundial."

"A parceria da NILIT com a Samsara Eco é um passo crucial em nossa estratégia multifacetada para fornecer ao mercado de vestuário produtos de nylon 6.6 da alta qualidade com menor impacto ambiental", explicou Ilan Melamed, Diretor Geral da NILIT. “A implementação de soluções de reciclagem têxtil-para-têxtil irá diminuir substancialmente as emissões internacionais de carbono e reduzir as 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis adicionadas aos aterros sanitários por ano. Juntas, a NILIT e a Samsara Eco têm o potencial de produzir nylon 6.6 indefinidamente reciclado, oferecendo excelente qualidade e desempenho de tecido, enquanto beneficia o planeta."

A EosEco™ é a primeira tecnologia do mundo a reciclar indefinidamente o nylon 6.6 combinando biofísica, química, biologia e ciência da computação (como IA) para criar uma família de enzimas que digerem plástico. As enzimas quebram resíduos plásticos, incluindo tecidos feitos de nylon 6.6 em matérias-primas, que então são integradas sem problemas aos processos de fabricação existentes para criar um ciclo verdadeiramente fechado. A EosEco™ pode reciclar uma variedade de insumos de matéria-prima, incluindo tecidos coloridos e misturados como nylon 6.6 com elastano. A EosEco™, junto com a polimerização, fiação e tecnologia exclusivas da NILIT, será capaz de criar fios reciclados de alta qualidade de nylon 6.6 para consumo mundial.

Sobre a NILIT

Ao comemorar 50 anos de excelência, a NILIT oferece a mais ampla coleção de fios de nylon 6.6 sustentáveis ??de alta qualidade concebida para capacitar a mudança do setor de vestuário a uma posição mais sustentável. Com operação internacional, a NILIT é líder mundial em fios de nylon 6.6 para vestuário, dedicada a criar soluções inovadoras e sustentáveis ??que promovam a indústria têxtil.

A NILIT irá acrescentar o fio produzido pela EosEco™ da Samsara Eco ao seu inovador portfólio preferido de produtos SENSIL®, fabricado segundo os critérios de Sustentabilidade Total de Produtos da NILIT. Estes fios responsáveis ??dão aos designers os belos tecidos de alto desempenho e ambientalmente corretos de que precisam para criar coleções de vestuário que satisfaçam as demandas do consumidor.

Sobre a Samsara Eco

A Samsara Eco está usando reciclagem enzimática avançada para acabar com a poluição plástica. Com ciência inovadora, a Samsara Eco desenvolveu uma nova forma de quebrar o plástico em suas moléculas principais, que podem então ser utilizadas para recriar plástico totalmente novo, repetidamente. Sua tecnologia patenteada, EosEco™, é um processo pioneiro que é genuinamente melhor para o planeta.

A comunidade da Samsara Eco está unida pela missão compartilhada de remover o plástico de nossos aterros sanitários e oceanos, bem como eliminar a necessidade de criar plástico a partir de combustíveis fósseis (seja para as garrafas em que bebemos ou para as roupas que vestimos) para um futuro mais limpo e sustentável.

Em parceria com a Australian National University (ANU), a Samsara Eco foi lançada em 2020 com o apoio da Main Sequence e do W23 do Woolworths Group. Ela arrecadou mais de AUD$ 160 milhões em financiamento de investidores locais e internacionais, incluindo Breakthrough Victoria, DCVC, Hitachi, lululemon, Temasek, Wildcard Ventures, Wollemi Capital e muito mais.

