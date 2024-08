ABIMAQ realiza curso de gestão de conflitos

A ABIMAQ (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos) realiza, nos dias 29 e 30 de agosto (quinta e sexta-feira), de forma online, via plataforma Zoom, o curso Gestão de Conflitos para Líderes.

Com o objetivo de desenvolver nos profissionais uma visão ampla dos aspectos envolvidos em todas as situações de conflitos internos e externos, o curso fornecerá subsídios e ferramentas para que os líderes possam administrar de maneira eficaz os problemas e implementar uma comunicação assertiva que favoreça as relações e ambientes profissionais, na busca de mais resultados e produtividade.

O conteúdo programático ministrado pela supervisora de marketing e de gestão de vendas, Katia R. Marim Treviso, que possui uma destacada experiência atuando no desenvolvimento de habilidades comportamentais, utilizando ferramentas de inteligência emocional, abordará os seguintes itens:

O que é Conflito?

- Conceito de Conflito;

- Visão tradicional, das relações humanas, interacionista;

- Diferença entre conflito e confronto.

Inteligência Emocional: por que preciso disso?

- O que é inteligência emocional;

- Evolução das relações de trabalho;

- Inteligência emocional;

- Emoções no centro dos conflitos.

Preferências comportamentais

- Meu modelo comportamental;

- Modelos comportamentais e os conflitos;

- Tipos de conflitos intrapessoal.

Vieses e o impacto na gestão de conflitos

- Vieses inconscientes e crenças individuais;

- Estágios do conflito: latente / percebido / sentido / manifesto;

- Estágios de evolução: antecipação / conscientização / discussão / disputa aberta / conflito aberto.

Estratégias de Resolução

- Modelo bidimensional de estilos;

- Tática de luta / fuga e táticas de diálogo;

- Competição e cooperação.

Comunicação para gestão de conflitos

- Qualidade da comunicação;

- Interação (5Ds e 5Cs);

- Comunicação não-violenta.

Serviço - Curso - Gestão de Conflitos para Líderes:

Data: 29 e 30 de agosto (quinta e sexta-feira)

Horário: 09h às 12h

Carga horária: 6h

Local: Online, via plataforma zoom

Mais informações: (11) 5582-6321/6326 ou https://abimaq.org.br/cursos/735/gestao-de-conflitos-para-lideres