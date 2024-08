Webinar aborda papel do psicólogo nos Cuidados Paliativos

O Comitê de Pediatria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP), entidade representativa dos Cuidados Paliativos no país, realiza no dia 27/08, às 19h30, pelo Zoom, o webinar gratuito “A Psicologia e seus desafios no cenário atual dos Cuidados Paliativos Pediátricos”.

Cuidado paliativo é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes e familiares diante de doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio do alívio do sofrimento, tratamento da dor e de outros sintomas de natureza física, psicossocial e espiritual.

Apesar de estar presente na equipe multidisciplinar de Cuidado Paliativo Pediátrico, nem sempre é claro qual o papel do profissional da Psicologia neste contexto, já que a imagem mais difundida na sociedade é a atuação clínica da Psicologia focada no indivíduo.

Assim, seria essa a verdadeira atuação do psicólogo diante da complexidade da realidade de crianças e adolescentes em Cuidados Paliativos?

Por isso, o webinar “A Psicologia e seus desafios no cenário atual dos Cuidados Paliativos Pediátricos” tem como objetivo identificar quais princípios fundamentam sua atuação, quais suas principais tarefas, como desenvolver intervenções que contribuam com o paciente, família e sociedade, e quais contribuições pode oferecer diante da realidade da paliação pediátrica no Brasil.

O webinar é voltado a profissionais de saúde e terá a participação do psicólogo Nichollas Martins Areco, vice-presidente da Academia Estadual de Cuidados Paliativos – São Paulo (AECP-SP) e membro do Comitê de Pediatria da ANCP e SBPO, e moderação de Carlos Eduardo Jouan.

O evento será realizado dia 27/08, às 19:30, pelo link https://us02web.zoom.us/j/82333073321?pwd=XdH3roHnHuPCKPb9l6esKMbG2pL3Kx.1

