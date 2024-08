Diante das mudanças rápidas provocadas pela urbanização e pelo crescimento do comércio on-line, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) o setor deve faturar, em 2024, cerca de R$ 204 bilhões. Nesse cenário, as empresas de logística precisam se adaptar para ter sucesso. A otimização dos custos, o transporte ágil e a entrega pontual são fundamentais nesse desafio. A tecnologia, especialmente a inteligência artificial, está sendo amplamente aplicada para melhorar a eficiência em todo o processo de envio de produtos. De acordo com a pesquisa "The state of AI in early 2024: Gen AI adoption spikes and starts to generate value”, realizada pela McKinsey, 72% das empresas do mundo já adotaram essa tecnologia em 2024, um avanço significativo comparado aos 55% em 2023.

Diante dos números, o representante de vendas industriais da Hikvision, Álvaro Sakae Fukumaru, traz algumas aplicações para IA nos negócios:

1- Gerenciamento inteligente nas estradas

O sistema de monitoramento de veículos em tempo real, por exemplo, centraliza dados cruciais, proporcionando insights robustos para operações da frota. São utilizados recursos inteligentes que protegem motoristas com alertas antecipados, como de colisões e saídas de faixa, reforçando a segurança rodoviária. Além disso, sensores automatizados monitoram a integridade do combustível e da carga, eliminando riscos.

2- Melhoria do serviço de entrega de última milha

A tecnologia de rastreamento de pacotes é outra vantagem que combina a segurança do vídeo e do código de barras para monitoramento contínuo, aprimorando o atendimento e a satisfação do cliente. O sistema utiliza algoritmos sofisticados para rastrear e analisar o movimento dos pacotes, proporcionando visão abrangente e precisa do status da entrega.

3- AIoT é tendência para o futuro das empresas

A inteligência artificial se mostra promissora no setor de logística, especialmente no trabalho em conjunto com a AIoT (Inteligência Artificial das Coisas). As aplicações da área são cada vez mais utilizadas para otimizar rotas e horários de transporte. Dessa maneira, as operações se tornam mais eficientes, reduzem o consumo de combustível e minimizam as emissões de carbono.

"Em meio a tantas possibilidades, as empresas estão buscando soluções tecnológicas para enfrentar os desafios da intricada cadeia da logística moderna. Portanto, seguem direcionando investimentos para recursos e sistemas avançados com o objetivo de aperfeiçoar a gestão do transporte, atendendo às crescentes expectativas dos clientes, que agora demandam entregas cada vez mais rápidas. Ao implementar essas ferramentas, as organizações conseguem simplificar os processos e crescer seus resultados", conclui Álvaro.

