Uso de data centers em nuvem se torna opção para empresas

Os data centers em nuvem são hoje uma solução crucial para empresas de todos os setores que buscam ferramentas eficientes para armazenamento e processamento de dados, bem como para a otimização de suas operações e maximização de sua eficiência. O segmento está entre os que mais crescem no mercado de tecnologia, impulsionado pela demanda global por serviços de computação em nuvem – a solução corresponde a 42% do processamento das companhias, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizado no ano passado.



Nesse cenário de transformação digital, Davi Lopes, diretor de distribuição, inside sales e transformação digital da Schneider Electric, empresa global de transformação digital, gestão de energia e automação, lista quatro principais benefícios da adoção do data center em nuvem:

1) Segurança avançada: a segurança dos dados é uma preocupação constante para organizações de todos os setores, por isso os provedores de serviços de nuvem investem pesadamente em medidas como criptografia avançada, firewalls e monitoramento contínuo. “Essas ações garantem que os dados dos clientes sejam protegidos contra ameaças cibernéticas, proporcionando tranquilidade e conformidade com regulamentações de privacidade”, explica Lopes.

2) Redução de custos: em vez de investir em um hardware caro e com manutenção contínua, as companhias podem pagar apenas pelos recursos que realmente utilizam. Esse modelo elimina despesas de capital significativas e permite uma previsão mais precisa dos custos de TI no longo prazo.

3) Escalabilidade: “Com apenas alguns cliques, as empresas podem aumentar sua capacidade de computação para lidar com picos de demanda, como durante promoções sazonais ou eventos especiais”, diz Lopes. “Essa capacidade de escalabilidade proporciona a agilidade fundamental para que as corporações respondam rapidamente às necessidades do negócio.”

4) Flexibilidade: as companhias podem facilmente dimensionar seus recursos de acordo com as necessidades do momento, seja aumentando ou reduzindo a capacidade de armazenamento e processamento. Isso permite uma adaptação rápida às mudanças do mercado, mantendo os custos sob controle.

De acordo com Lopes, os data centers em nuvem oferecem uma gama significativa de vantagens para as empresas. “A forma pela qual esse influxo de dados é processado tornou-se um fator crítico de sucesso”, afirma.

Website: https://www.se.com/br/pt/