Jaguar Parade Rio faz leilão virtual e anuncia edições 2025

A Jaguar Parade RIO 2024 encerra sua edição carioca com um leilão virtual, acessível a todo o Brasil, que acontece on-line até o dia 26 de agosto. O público interessado em dar lances e arrematar as obras de arte pode se inscrever AQUI.

O evento internacional foi criado pela empresa brasileira Artery para angariar fundos destinados à preservação da onça-pintada nas Américas, através do apoio às ONGs Onçafari, Panthera, Ampara Silvestre e FAS, parceiras do projeto e responsáveis por cuidar da espécie e seus habitats.

A Cidade Maravilhosa recebeu em julho a maior quantidade de obras já expostas em outras edições, com 68 esculturas espalhadas pela cidade. As onças ocuparam cartões-postais como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, o Arpoador e as mais famosas praias do Rio, além de parques, museus e instituições culturais.

No último dia 13 de agosto, a noite de leilão presencial contou com a apresentação de Ana Furtado e a presença de alguns padrinhos do projeto, como Paolla Oliveira, Diogo Nogueira, Fabiana Karla e Gardênia Cavalcante. Esta primeira etapa já angariou cerca de R$ 300.000,00, e estima-se que a etapa virtual poderá arrecadar cerca de meio milhão de reais para a causa.

Em 2025, o projeto visitará as cidades de Miami em abril, Cidade do México em setembro e Belém do Pará nos meses de outubro e novembro, por ocasião da COP30 realizada na capital paraense. A Jaguar Parade já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis e Nova Iorque antes de chegar ao Rio de Janeiro.

“Estamos muito contentes com o resultado do evento no Rio. As onças ganharam ainda mais destaque em meio à exuberância da cidade e foram abraçadas pela população e turistas, atingindo cerca de dois milhões e quatrocentas mil pessoas" revela Carol Barreto da Artery, sócia do projeto.

Segundo a Artery, as edições da Jaguar Parade já contaram com a participação de 250 artistas que customizaram esculturas, expostas durante cerca de 260 dias para um público estimado em 35 milhões de pessoas. Desde a sua criação, já foram arrecadados mais de R$ 3.000.000,00 com a venda das obras, contribuindo com as ONGs parceiras, reconhecidas pelo trabalho de conservação ambiental e das onças-pintadas.

A Jaguar Parade RIO 2024 é apresentada pelo Ministério da Cultura, por intermédio da Lei de Incentivo à Cultura, e pela Suzano. Conta com o patrocínio diamante de John Deere, BQR, Pacco, TNT, FF Seguros e Consigaz, e é mais uma realização da Artery, empresa focada na criação e promoção de projetos de arte ligados a causas socioambientais.

A onça-pintada é o maior felino das Américas e, originalmente, habitava desde os Estados Unidos até a Argentina. Hoje, ela está oficialmente extinta nos Estados Unidos, é muito rara no México e já praticamente desapareceu dos pampas e da maior parte das regiões Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil.

Leilão Beneficente Virtual da Jaguar Parade Rio 2024:

Até o dia 26 de agosto de 2024 às 20h

Participação on-line através da plataforma Jaguar Parade 2024

Website: https://www.instagram.com/jaguar.parade/