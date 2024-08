Uso de IA pode auxiliar profissionais do setor jurídico

Com a crescente demanda por eficiência e precisão, o setor jurídico brasileiro tem adotado o uso de ferramentas de inteligência artificial para otimizar processos e melhorar a qualidade dos serviços prestados. Segundo a Pesquisa Uso de Inteligência Artificial (IA) no Poder Judiciário – 2023, a aplicação de IA aumentou em 26%, se comparado a 2022.



Para o advogado Williann Georgi, CEO do JusDocs, plataforma que utiliza Inteligência Artificial para criar petições iniciais, uma das principais aplicações da tecnologia no setor jurídico é a automatização de tarefas repetitivas, como a revisão de documentos e a pesquisa jurídica. “Ferramentas de IA podem analisar grandes volumes de dados em um curto período, identificando informações relevantes e padrões que poderiam passar despercebidos por humanos. Isso não só economiza tempo, mas também reduz o risco de erros”, avalia.



“A Inteligência Artificial está se estabelecendo como uma ferramenta essencial no setor jurídico no Brasil, trazendo melhorias significativas em eficiência e inovação. No entanto, a adoção da IA também apresenta desafios éticos e regulatórios, que devem ser cuidadosamente geridos”, avalia Georgi.



Questões relacionadas à privacidade, segurança de dados e responsabilidade ética são preocupações importantes. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) é uma regulamentação que estabelece diretrizes sobre a coleta e o uso de dados pessoais, o que é fundamental para garantir a conformidade e a proteção de informações sensíveis no uso da IA.



“É crucial que os profissionais jurídicos e desenvolvedores de IA trabalhem juntos para garantir que essas tecnologias sejam utilizadas de maneira responsável e transparente”, afirma.



A LGPD foi inspirada no Regulamento de Proteção de Dados europeu (GDPR), que traz diversos conceitos importantes sobre proteção de dados pessoais. Ela afeta diretamente as relações entre o cliente e o escritório de advocacia. Por esse motivo, o advogado precisa estar atento às novas mudanças para evitar problemas futuros.



O CEO da JusDocs ressalta ainda que “a integração bem-sucedida da IA no setor jurídico depende de uma abordagem equilibrada, que considere tanto os benefícios quanto às responsabilidades associadas à tecnologia”.



