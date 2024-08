VICTORIA, Seychelles, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget , principal bolsa de criptomoedas e empresa Web3, adicionou suporte de negociação para a stablecoin PYUSD do PayPal no blockchain Solana, aumentando a disponibilidade de tokens multichain. Isso permite a realização de boas operações em PYUSD nas redes Solana e Ethereum, ampliando sua utilidade no ecossistema Bitget como um todo.



A infraestrutura da Solana foi projetada para lidar com altos volumes de operações rapidamente e a um custo mínimo, o que a torna uma plataforma atraente para stablecoins como o PYUSD. Com sua crescente reputação como a rede preferida para operações com stablecoins, a Solana oferece um ambiente eficiente e flexível que se alinha aos requisitos dos sistemas de pagamento digital. A integração de PYUSD e Solana amplia as opções do usuário ao permitir a realização de operações em várias redes de blockchain. Esse passo provavelmente reforçará a posição da Solana no mercado de stablecoin, reforçando ainda mais sua função de potencializar as operações financeiras e outros serviços baseados em blockchain. Com a maior disponibilidade da PayPal USD na Solana, surgem novas oportunidades para consumidores e empresas, especialmente nas áreas em que a velocidade e o custo-benefício das operações são cruciais.

Uma das principais vantagens da PYUSD é seu potencial de maior acessibilidade e adoção pelos usuários em comparação com outras stablecoins. A presença global estabelecida e a base de usuários do PayPal conferemàPYUSD uma vantagem única. Com a vasta rede do PayPal, que inclui milhões de comerciantes e consumidores no mundo inteiro, a PYUSD tem o potencial de se expandir rapidamente e se tornar uma alternativa importante no segmento de stablecoin. Além disso, a integração da PYUSD a plataformas como a Bitget permite que ela capitalize o interesse do varejo e de instituições em stablecoins estáveis e garantidas por moeda fiduciária.

A listagem da stablecoin do PayPal, a PYUSD, na Bitget é um desenvolvimento importante tanto para a plataforma quanto para seus usuários. Por ser um dos nomes mais reconhecidos no setor financeiro global, a entrada do PayPal no mercado de stablecoin com a PYUSD traz consigo um nível de confiança para a adoção generalizada. A Bitget mantém-se dedicadaàinovação e otimização permanentes, esforçando-se para oferecer aos usuários serviços de negociação eficientes e acessíveis. A Bitget atendeàdemanda por produtos relacionados a criptomoedas mais flexíveis, capacitando seus 30 milhões de usuários a gerir e diversificar portfólios com tecnologia emergente e novas stablecoins.

Para começar a negociar PYUSD, clique aqui .

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a principal corretora de criptomoedas e empresa Web3 do mundo. Atendendo a mais de 25 milhões de usuários em mais de 100 países e regiões, a corretora Bitget tem o compromisso de ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu recurso pioneiro de copy trading e outras soluções de negociação. Antes conhecida como BitKeep, a Bitget Wallet é uma carteira de criptomoedas multicadeia de primeira classe que oferece uma série de soluções e recursos completos da Web3, incluindo funcionalidade de carteira, swap, NFT Marketplace, navegador DApp e muito mais. A Bitget motiva as pessoas a adotarem as criptomoedas pelo trabalho conjunto com parceiros confiáveis, incluindo o lendário jogador de futebol argentino Lionel Messi e os atletas nacionais turcos Buse Tosun Çavu?o?lu (campeão mundial de luta livre), Samet Gümü? (medalhista de ouro no boxe) e ?lkin Ayd?n (equipe nacional de vôlei).

Para obter mais informações, acesse: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para perguntas sobre a mídia, entre em contato com: media@bitget.com

Uma foto que acompanha este anúncio está disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6e3142f2-b67f-4ac5-9b2e-b88ff0474e46

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1000987935)