Prontos pro Mundo conclui 1ª avaliação de inglês em SP

Acaba de ser concluída a primeira etapa do Programa Prontos pro Mundo, idealizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) e desenvolvido em parceria com a Pearson. A iniciativa prevê a oferta de aulas de inglês para estudantes da rede pública estadual, além de uma temporada de estudos no exterior a partir de 2025. Entre os dias 13 e 15 de agosto, foram aplicadas provas de proficiência em inglês para mais de 15 mil alunos da 1ª série do Ensino Médio que, desde março, participam de cursos intensivos utilizando a plataforma on-line de ensino de inglês, Wizard ON, que pertence a Wizard by Pearson.

O exame de nivelamento, também ofertado pela Pearson por meio dos testes Versant, além de medir o progresso dos alunos, ajudará a Seduc-SP a selecionar aqueles que farão o intercâmbio internacional para países de língua inglesa. O exame avalia quatro habilidades do conhecimento em língua inglesa – fala (speaking), leitura (reading), compreensão auditiva (listening) e escrita (writing) – e o nível de proficiência do estudante (básico, intermediário e avançado).

Estão previstas cerca de 150 mil avaliações anuais para mensurar a evolução da aprendizagem e selecionar até mil estudantes para o programa de intercâmbio no próximo ano. O objetivo é ampliar oportunidades no estudo de idiomas, a fim de influenciar o desempenho e evitar a evasão escolar.

De acordo com Gustavo Ramos Jorge, Diretor de Relações Governamentais da Pearson no Brasil, o Prontos pro Mundo representa um marco na missão da Pearson de fornecer educação de qualidade para todos. “Colaborar com a Seduc-SP para desenvolver nos alunos habilidades essenciais para o sucesso no mundo globalizado reforça nosso compromisso em promover o acesso ao aprendizado de inglês de qualidade em todo o país, sendo um avanço no fortalecimento da educação pública”, afirma Gustavo Jorge.

Desde o início do ano letivo, estão sendo realizadas aulas no contraturno escolar a partir da plataforma Wizard ON – que faz parte do rol de soluções da Wizard by Pearson. As aulas síncronas têm duração de duas horas semanais e, as assíncronas, no mínimo 15 minutos por semana. Os estudantes ainda contam com a assistente pessoal com inteligência artificial Wiz.me, com tecnologia exclusiva de reconhecimento de voz e correção de pronúncia, além de uma plataforma digital customizada.

