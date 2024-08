Brazil Expo Florida destaca empresas brasileiras nos EUA

À medida que os Estados Unidos e o Brasil comemoram o bicentenário de suas relações diplomáticas em 2024, a Brazil Expo Florida se prepara para destacar as contribuições da comunidade brasileira em território norte-americano. O evento, que reunirá empresas e instituições de ambos os países, acontecerá nos dias 21 e 22 de setembro, no Charles F. Dodge City Center, no condado de Broward, a 27 km de Miami, com entrada gratuita ao público.

Conforme o último relatório do Migration Policy Institute, os brasileiros representam a terceira maior comunidade latino-americana nos EUA, com quase 620 mil imigrantes vivendo no país. A Flórida é o estado favorito da comunidade, com cerca de 300 mil imigrantes do Brasil, concentrando-se especialmente em Miami, Orlando e no condado de Broward.

De acordo com a pesquisa, a maioria dos brasileiros imigrantes nos EUA possui um alto nível educacional, com 45% tendo diploma universitário. Além disso, 71% participam ativamente do mercado de trabalho, especialmente em áreas como gestão, negócios, ciências e artes.

“Durante dois dias, empreendedores brasileiros de diversos setores terão a oportunidade de ressaltar o papel fundamental que a comunidade desempenha na formação do cenário social e econômico dos EUA”, afirmou Urbano Santos, fundador da Brazil Expo Florida.

Os laços econômicos entre os EUA e o Brasil nunca foram tão fortes. Segundo informações da Embaixada Americana, no primeiro trimestre de 2024, o comércio bilateral entre os dois países atingiu 18,8 bilhões de dólares, marcando o segundo maior valor histórico. A Brazil Expo Florida pretende destacar esses aspectos e promover discussões sobre o impacto da comunidade brasileira no país.

