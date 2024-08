A Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), líder global em orquestração de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, anunciou hoje que a Brother, uma multinacional japonesa de equipamentos eletrônicos e elétricos, escolheu a Kinaxis para aumentar a visibilidade e a colaboração em sua cadeia de suprimentos global, melhorar a previsão de demanda e criar um planejamento de cenário mais preciso e ágil.

A Brother opera instalações de fabricação, desenvolvimento e vendas em mais de 40 países globalmente e ultrapassa ¥ 80 bilhões em vendas mundiais com seu amplo conjunto de produtos e serviços, incluindo impressoras, sistemas de etiquetagem, máquinas de costura industriais e domésticas, impressoras de roupas, equipamentos de impressão digital e muito mais. A empresa precisava de uma solução de gerenciamento da cadeia de suprimentos que pudesse dar conta de seu amplo conjunto de produtos e da multiplicidade de desafios específicos do setor, oferecer visibilidade completa de ponta a ponta e corresponderàsua abordagem inovadora para a solução de problemas.

“Desde o início, a Kinaxis demonstrou uma compreensão clara do nosso negócio e de todas as suas complexidades. A partir disso, formamos uma parceria com base na confiança e na paixão por soluções inovadoras, como a abordagem única deles para a orquestração da cadeia de suprimentos, o que tornou a decisão de seguir em frente com essa transformação fácil”, disse Kosaku Sakai, gerente do Departamento de Planejamento de Estratégia de Produção da Brother Industries, LTD. “Estamos animados para que nossa cadeia de suprimentos seja mais eficiente e mais adaptável às mudançasàmedida que continuamos crescendo. Nossa prioridade número um são nossos clientes, e estamos ansiosos para proporcionar mais valor a eles com a Kinaxis”.

“Em um setor com tantas peças em movimento, não ter o software adequado faz com que seja fácil perder algo de vista e para que uma interrupção em uma área da cadeia de suprimentos impacte drasticamente outra. A única maneira de gerenciar isso é com visibilidade completa”, disse Toshiya Kaneko, presidente da Kinaxis Japão. “Estamos entusiasmados por trabalhar com a Brother para orquestrar com confiança toda a sua cadeia de suprimentos – permitindo que eles continuem expandindo e entregando mais valor aos seus clientes”.

Com mais de 40.000 usuários em mais de 100 países, a Kinaxis trabalha com algumas das maiores marcas do mundo em setores como CPG, automotivo, alta tecnologia, ciências da vida e muito mais. Sua tecnologia alimentada por IA e sua técnica de simultaneidade patenteada permitem que as empresas orquestrem sua rede de cadeia de suprimentos de ponta a ponta, do planejamento estratégicoàentrega final. A tecnologia da Kinaxis ajuda as empresas que abastecem o setor agrícola com 40% dos tratores do mundo, que mantêm mais de 110 bilhões de dentes limpos a cada ano e que garantem que mais de 35 milhões de animais de estimação recebam refeições nutritivas a cada ano.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder global em orquestração de cadeias de suprimentos modernas, potencializando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos, desde o planejamento estratégico plurianual até a entrega final. Marcas globais renomadas confiam em nós para oferecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e na disrupção atuais. Para obter mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Sobre a Brother International Corporation

A Brother International Corporation conquistou sua reputação como uma das principais fornecedoras de produtos para escritório doméstico e empresarial, produtos para entusiastas de costura e artesanato, como também de soluções industriais que revolucionam a forma como vivemos e trabalhamos. A Brother International Corporation é uma subsidiária integral da Brother Industries Ltd. Com vendas globais superiores a US$ 6 bilhões, esse fabricante global foi fundado há mais de 100 anos. Bridgewater, Nova Jersey, é a sede corporativa da Brother para as Américas. A empresa possui capacidades totalmente integradas de vendas, serviços de marketing, fabricação, pesquisa e desenvolvimento localizadas nos EUA. Além de sua sede, a Brother possui instalações na Califórnia, Illinois e Tennessee, como também subsidiárias no Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Peru e México. Para mais informações, visitewww.brother.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240822107676/pt/

Relações com a Mídia

Jaime Cook | Kinaxis

jcook@kinaxis.com

289-552-4640

Relações com Investidores

Rick Wadsworth | Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

613-907-7613