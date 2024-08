As inscrições para o 13º Prêmio DuPont de Saúde e Segurança do Trabalhador estão abertas e projetos de toda a América Latina podem participar. A grande novidade é a inclusão da categoria "Mulheres na Segurança", que reconhece e celebra iniciativas feitas por profissionais mulheres na área. Os interessados têm até 13 de setembro para realizar as inscrições.

As inscrições da premiação podem ser feitas no site do Prêmio DuPont. Os interessados devem clicar em “inscreva-se aqui” e, em seguida, preencher a ficha com os dados e escrever um breve resumo do seu projeto. A inscrição deste ano foi simplificada, para ampliar o acesso ao prêmio.

“Nossa meta é valorizar o empenho, a criatividade e a dedicação do profissional que decidiu salvar vidas por meio de projetos bem sucedidos e inovadores, utilizando as tecnologias da DuPont”, afirma Paulo Pustiglione, líder de Personal Protection para América Latina e de Water & Protection Brasil.

Os vencedores serão premiados com uma viagem para os Estados Unidos, um DuPont Day, além de dispositivos como MacBook, iPhone, AirPods, Apple Watch e Echo Studio. Os detalhes e o regulamento da premiação podem ser acessados no próprio site.

7 categorias

A nova categoria, Mulheres na Segurança, foi criada para homenagear profissionais dedicadas a promover mais segurança e inclusão na cultura organizacional das empresas. Já a Sustentabilidade premiará o projeto inscrito que, além de garantir a proteção do trabalhador, também promoveu um impacto positivo para o futuro do planeta.

Três categorias irão premiar projetos que utilizam marcas específicas da multinacional: Tyvek® e Tychem® (proteção contra líquidos, partículas e ameaças químicas); Nomex® (proteção contra calor, chamas e arcos elétricos); e Kevlar® (proteção contra perigos mecânicos e cortes).

A categoria Estudante reconhecerá projetos de alunos que apresentem casos reais de acidentes de trabalho, detalhando como poderiam ter sido evitados com as tecnologias da DuPont. Por outro lado, a categoria Influenciador incentiva os participantes a enviarem um vídeo de até um minuto explicando seus projetos. O vídeo com mais curtidas no site será o vencedor.

Website: https://www.dupont.com.br/personal-protection/2024-premio-dupont.html