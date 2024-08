Allbiom Day tem Proteínas Alternativas como tema principal

A última edição de 2024 do "Allbiom Day" aconteceu em 15 de agosto, em Cajuru (SP), reunindo diversos participantes, entre clientes, investidores, pesquisadores e profissionais de bioprocessos. O evento, que teve como tema central "Proteínas Alternativas", proporcionou um dia de palestras e intensa troca de experiências com lideranças de diversas áreas.

Organizado na sede da Allbiom, empresa especialista em bioprocessos que atende biofábricas em toda a América Latina, o Allbiom Day é um evento tradicional, que promove conteúdo e também o networking entre especialistas do setor.

Nesta edição, a foodtech Typcal foi uma das principais parceiras da Allbiom, com palestras de Eduardo Sydney e Paulo Ibri, lideranças da Typical.

Os participantes também tiveram a oportunidade de participar de um tour guiado pelas instalações da Allbiom, conhecendo de perto as operações e tecnologias que a empresa oferece.

“A Allbiom conta com equipe de especialistas no campo dos biológicos e durante o evento tivemos a oportunidade de trocar conhecimentos e ampliar os horizontes da pesquisa em bioprocessos, lado a lado com os participantes”, explica Wladimir Crancianinov, diretor comercial da empresa.

O evento ainda contou com palestras de mais especialistas, como Guilherme Oliveira Vilela, representante da The Good Food Institute (GFI), e Juliane Leutz, representante da CELL Ag Brazil.

Sobre a Allbiom

Fundada em Cajuru (SP), com atuação no Brasil e também outros países da América Latina, a Allbiom possui soluções seguras para o controle dos bioprocessos laboratoriais e industriais, o que contribui para o desenvolvimento de novos bioprodutos de alto valor agregado. Seus serviços vão desde consultoria e assessoria na área de biotecnologia, até à fabricação própria de equipamentos e desenvolvimento de bioprodutos. ?

Website: http://www.allbiom.com