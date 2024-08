VT Soluções: 10 anos atuando com a gestão de vale-transporte

Nascida da necessidade de simplificar e tornar mais eficiente a administração de vale-transporte, a VT Soluções completa 10 anos de atividades, buscando oferecer soluções personalizadas nas demandas dos profissionais de RH no âmbito da gestão do benefício de vale-transporte.

O serviço da empresa busca facilitar as atividades do departamento de Recursos Humanos na gestão de saldo dos vales-transporte dos colaboradores, proporcionando ao time de RH mais tempo para focar em outras tarefas estratégicas, além de aumentar a satisfação dos funcionários pela agilidade e organização no gerenciamento desse benefício.

A VT Soluções tem como missão auxiliar as empresas na gestão do vale-transporte, permitindo que seus clientes concentrem esforços em suas atividades essenciais. “Nossa abordagem se baseia em tecnologia avançada e automação de processos visando garantir eficiência, segurança e otimização dos recursos investidos no benefício”, diz Rodolpho Espinoza, sócio fundador e CCO da VT Soluções.

De acordo com ele, o diferencial da VT está na maneira como é integrada a tecnologia com as necessidades específicas dos departamentos de RH. “Trabalhamos na implementação de sistemas que não apenas gerenciam, mas também otimizam o uso do vale-transporte, possibilitando uma economia significativa, tanto em termos de custos operacionais quanto de tempo. Para muitas empresas, isso pode representar uma economia de até 40% em seus orçamentos de transporte”.

Rodolpho também lembra que a VT Soluções já nasceu preocupada com a sustentabilidade social: ao longo desta década, ela firmou parcerias de responsabilidade social. Para isso, ela criou o VT do Bem e o VT do Bem Pet, iniciativas que mensalmente direcionam parte dos recursos para apoiar projetos “que podem fazer a diferença na vida das pessoas e animais”.

E agora, olhando para o futuro, Rodolpho destaca que os próximos dez anos serão dedicados à expansão das operações e à consolidação das atividades da VT Soluções.

“Pretendemos continuar investindo em tecnologia e inovação para oferecer soluções cada vez mais avançadas e ajustadas às necessidades dos nossos clientes. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais parcerias estratégicas e explorar novas oportunidades de mercado, sempre mantendo o foco na entrega de valor e na satisfação dos clientes, especialmente dos profissionais de RH que são o coração do nosso negócio”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.vtsolucoes.com.br/blog/