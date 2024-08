Ibovespa atinge 136 mil pontos e bate recorde histórico

O Ibovespa iniciou a semana renovando máximas históricas nesta segunda-feira, 19, ainda embalado pelas perspectivas de que o Federal Reserve começará a cortar os juros dos Estados Unidos em setembro.

No melhor momento do dia, o índice de referência do mercado de ações brasileiro atingiu 136.179,21 pontos. Ao final da sessão, o Ibovespa fechou em alta de 1,36%, a 135.777 pontos. Ainda assim, trata-se de uma pontuação recorde de fechamento, superando a marca histórica de 134.193,72 pontos, apurada em 27 de dezembro de 2023.

Por sua vez, o dólar à vista chegou a oscilar abaixo dos R$ 5,40. Ao final do pregão, porém, a moeda norte-americana encerrou um pouco acima deste patamar. Trata-se do menor valor de fechamento desde 10 de julho.

O movimento doméstico acompanhou o recuo quase generalizado da moeda dos EUA no exterior, em meio às expectativas em torno do Fed. A pesquisa da Reuters realizada com economistas de 14 a 19 de agosto mostrou uma pequena maioria esperando que o Fed reduza sua taxa de juros em 25 pontos-base em cada uma das três reuniões de política monetária restantes em 2024.

Além disso, diz o economista Felipe Bernardi Capistrano Diniz, “os investidores globais também estão atentos à participação do presidente do Fed, Jerome Powell, no tradicional simpósio anual de banqueiros centrais, em Jackson Hole, na sexta-feira (23)”.