Anúncios on-line abrem mercado para novos empreendedores

O e-commerce brasileiro projeta um crescimento de 10% no faturamento em 2024, que deve alcançar R$ 204,3 bilhões, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). Esse mercado de 92,2 milhões de consumidores é disputado hoje por 2,2 milhões de lojas virtuais, metade delas formada por empresas individuais, nas quais apenas o empreendedor trabalha.

Num mundo digital em constante evolução, os anúncios on-line despontam como uma ferramenta crucial para transformar o sonho de empreender em um negócio bem-sucedido, afirma Tiago Tessmann, sócio e CEO da agência digital Blueberry, que já desenvolveu campanhas de tráfego pago para mais de 2 mil negócios.

Tessmann explica que o erro mais comum, tanto de empresas quanto de empreendedores em busca de novas oportunidades, é entrar no disputado mundo das vendas on-line sem uma estratégia definida de anúncios.

"Muitas pessoas conseguem se estabelecer como profissionais autônomos ou impulsionar negócios a partir de estratégias bem estruturadas de publicidade digital”, afirma o especialista, criador do método Conversão Extrema, que tem mais de 16 mil alunos ativos e já formou outros 20 mil desde o início, em 2015.

Hábitos em evolução



A internet mudou os hábitos de consumo dos brasileiros. Segundo a pesquisa E-commerce Trends 2024, realizada pela Opinion Box, 62% dos consumidores fazem de duas a cinco compras on-line por mês e 67% passaram a adquirir produtos que antes só buscavam em lojas físicas.

Diante de pesquisas como essa, explica Tessmann, não é mais possível a nenhum segmento ou nicho ignorar o e-commerce como canal de vendas. “A publicidade on-line é uma das formas mais eficazes de alcançar, rapidamente, um grande público e diversificado. Mesmo pequenos empreendedores podem oferecer produtos e serviços para milhares de consumidores ou para grupos bem específicos”, afirma o especialista em marketing digital.

Marca pessoal



Com mais de uma década de atuação no marketing digital, Tessmann aponta outro erro muito comum entre empreendedores em busca de oportunidades no e-commerce: acreditar que os anúncios on-line servem apenas para promover produtos ou serviços. “O objetivo final é construir uma marca pessoal, capaz de gerar novas oportunidades profissionais, atrair novos clientes e gerar negócios sustentáveis”, observa.

Por onde começar

Para os empreendedores que desejam iniciar a jornada no universo dos anúncios on-line, o especialista recomenda começar investindo tempo para entender o comportamento do público-alvo pretendido. “Não importa o tamanho da empresa ou negócio, é preciso aprender a gerar vendas todos os dias, o que só é possível se os anúncios on-line falarem a linguagem do consumidor”, explica Tessmann.



Ao contrário da mídia tradicional, os anúncios on-line têm baixo custo e a vantagem adicional de permitir ao empreendedor medir em tempo real a resposta do público. “Os empreendedores bem-sucedidos têm uma característica comum: são pessoas dispostas a aprender e se adaptar rapidamente. Os anúncios on-line são uma ferramenta perfeita para isso”, conclui o especialista.

Dicas do especialista para começar no marketing digital:



1. Investir em conhecimento: "Estude e acompanhe as tendências do mercado. O marketing digital está em constante evolução e estar atualizado é essencial para o sucesso".



2. Testar e aprender: "Não tenha medo de experimentar diferentes abordagens. A internet permite, a um custo baixo, utilizar diferentes estratégias e analisar os resultados. Essa é a melhor maneira de aprender e aperfeiçoar suas campanhas".

Website: https://www.conversaoextrema.com