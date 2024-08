Papo de Mercado ABIHPEC debate nova era da indústria de HPPC

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) apresenta um novo formato para a abordagem de tendências e a promoção de debates estratégicos sobre o setor de HPPC, o Papo de Mercado ABIHPEC.

O Papo de Mercado ABIHPEC será realizado todas as manhãs de segundas-feiras do mês de setembro, em formato 100% virtual, aberto ao público e gratuito, contando com palestras de especialistas de renomados institutos de pesquisa, além da presença de líderes da ABIHPEC.

Sob nova roupagem, o Papo de Mercado ABIHPEC substitui a Semana ABIHPEC de Mercado, mas mantém o DNA da iniciativa e debaterá tendências, inovações e comportamento do consumidor, trazendo como tema central “Uma Nova Era na Indústria de HPPC: Dos Baby Boomers à Geração Alpha”. O encontro pode ser considerado um marco no calendário do setor de HPPC.

"O Papo de Mercado ABIHPEC marca um avanço nas discussões relevantes e atuais no setor de HPPC. Trouxemos um formato mais dinâmico e acessível, com a participação de importantes institutos de pesquisa e uma abordagem de temas que refletem as transformações do mercado e do comportamento do consumidor", afirma Elaine Gerchon, diretora de Inteligência de Mercado da ABIHPEC.

A programação abordará temas de impacto para o mercado de HPPC, como a força e os riscos da trend sobre skincare para crianças, a ascensão dos produtos “dupes”, as perspectivas para o mercado de HPPC até 2026, as rotinas de consumo e interações das diferentes gerações com o consumo e a nova era pró-longevidade em produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Já estão confirmadas as participações de especialistas dos institutos, Arquitetura do Comportamento, Circana, Dezon, Euromonitor, Google, Kantar, Mintel, Nielsen, Peclers Paris e WGSN.

As inscrições estão abertas

