Crédito pode aliviar as despesas do fim de ano das empresas

Próximos de entrar no último quadrimestre do ano, muitos empresários já enfrentam os desafios financeiros que exigem soluções rápidas, inteligentes e eficazes para despesas que podem pressionar o fluxo de caixa, como o pagamento do 13º salário, recomposição de estoques para o período de festas e a compra de insumos e matéria-prima.

Para garantir que essas necessidades sejam atendidas sem comprometer a saúde financeira da empresa, é fundamental que os empresários explorem todas as opções de crédito disponíveis para pessoas jurídicas, que podem oferecer o capital de giro necessário para enfrentar esse período mais complicado com alguma tranquilidade.

“Ao considerar as diferentes opções de crédito disponíveis, é fundamental que as empresas façam uma análise cuidadosa de suas necessidades e, principalmente, das suas capacidades de pagamento”, orienta Rodrigo Salim, especialista financeiro com mais de 15 anos de experiência em empresas do segmento, graduado em Direito pela Universidade Mackenzie e MBA em Gestão Empresarial pelo INSPER/IBMEC.

Com as opções certas, é possível enfrentar o período de fim de ano com tranquilidade, assegurando o capital de giro necessário para manter as operações em pleno funcionamento e atender às demandas específicas dessa época.

Uma das alternativas mais comuns para financiar as atividades operacionais de fim de ano é o crédito para capital de giro. Esse tipo de financiamento é especialmente desenhado para cobrir as necessidades de curto prazo das empresas, como o pagamento de fornecedores, salários e outras despesas correntes.

“Essas linhas de crédito para capital de giro podem ser oferecidas por bancos comerciais, cooperativas de crédito e fintechs, com condições variadas de acordo com o perfil da empresa e a instituição financeira. Por esse motivo é fundamental que as empresas façam uma análise cuidadosa de suas reais necessidades”, diz Salim.

Outra opção para garantir liquidez imediata é a antecipação de recebíveis. Essa modalidade permite que a empresa antecipe valores a receber de vendas a prazo, como desconto de duplicatas e recebíveis de vendas com cartões de crédito, por exemplo.

Ao antecipar esses valores, a empresa obtém recursos rapidamente, sem precisar contrair uma dívida adicional. Essa solução é muito útil para cobrir despesas sazonais, como o 13º salário, e manter o capital de giro em dia.

Importante destacar que o desconto de duplicatas é uma forma de antecipação de recebíveis, mas com foco específico em duplicatas mercantis. Nesse caso, a empresa cede as duplicatas à instituição financeira, que, em troca, disponibiliza o valor correspondente com desconto.

Esse desconto varia conforme o prazo de vencimento das duplicatas e a taxa de juros praticada. Assim como a antecipação de recebíveis, o desconto de duplicatas oferece uma maneira rápida de injetar recursos no caixa da empresa, sendo uma solução eficaz para cobrir despesas urgentes.

“Para empresas que possuem ativos como imóveis ou veículos, uma alternativa interessante pode ser o crédito com garantia. Nessa modalidade, o bem é dado como garantia do financiamento, o que geralmente permite obter taxas de juros mais baixas e prazos mais longos para pagamento”, explica Salim.

Esse tipo de crédito pode ser uma opção para empresas que precisam de um valor maior e têm condições de oferecer um bem em garantia, garantindo, assim, o fôlego necessário para enfrentar o período de maior demanda financeira.

Os empréstimos bancários tradicionais continuam sendo uma das opções mais utilizadas pelas empresas. Com prazos, valores e taxas de juros que variam conforme o perfil do negócio e a relação com a instituição financeira, essa modalidade pode ser utilizada para diversas finalidades, incluindo o reforço de capital de giro e o financiamento de despesas de fim de ano.

Algumas instituições financeiras oferecem ainda linhas de crédito específicas para determinadas finalidades, como o financiamento do 13º salário. Essas linhas especializadas costumam ter condições mais favoráveis, como prazos ajustados ao fluxo de caixa da empresa e taxas de juros reduzidas.

“Essa personalização pode ser um diferencial importante para empresas que desejam planejar suas finanças de maneira mais eficiente, evitando problemas de liquidez no período de maior demanda”, afirma Salim.

Nos últimos anos, o mercado de crédito para pessoas jurídicas tem sido transformado pelas fintechs, que oferecem alternativas digitais rápidas e menos burocráticas. Plataformas de crédito online permitem que empresas acessem diferentes tipos de financiamento, como empréstimos, antecipação de recebíveis e capital de giro, de forma ágil e com processos simplificados.

As fintechs costumam ser uma boa opção para pequenas e médias empresas que precisam de crédito rápido, mas enfrentam dificuldades com a burocracia tradicional dos bancos.

“Independentemente da opção, o planejamento financeiro é essencial para garantir que os recursos sejam utilizados de maneira eficiente, evitando endividamentos desnecessários e preservando a saúde financeira do negócio”, finaliza Salim.

