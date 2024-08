Cerâmica Joelma celebra 50 anos no mercado de decoração

Fundada há 50 anos como uma pequena indústria familiar, a Cerâmica Joelma cresceu e se adaptou ao longo das décadas no segmento de produção de cerâmica decorativa e, hoje, a empresa celebra meio século de história.

Porto Ferreira, uma cidade localizada no interior de São Paulo, é reconhecida nacionalmente como a Capital da Cerâmica Artística e de Decoração. A tradição cerâmica da cidade remonta ao início do século XX, quando as primeiras olarias começaram a produzir itens utilitários e decorativos em barro. Com o passar dos anos, essa produção se refinou, e Porto Ferreira se consolidou como um importante polo de cerâmica no Brasil.

Essa tradição ceramista é parte fundamental da identidade cultural de Porto Ferreira, e empresas como a Cerâmica Joelma, que se estabeleceram na cidade, são um reflexo desse patrimônio. Na cidade, a cerâmica é mais do que uma atividade econômica, é uma expressão cultural que atravessa gerações e continua a evoluir.

A história da Cerâmica Joelma reflete a continuidade de uma tradição familiar que atravessou gerações. Desde a sua origem, a empresa abraçou o ideal de que cada lar é um refúgio único e especial, e que a seleção cuidadosa de elementos decorativos pode contribuir para tornar esse espaço seguro e aconchegante.



A cerâmica decorativa como tradição

A tradição de decorar com peças de cerâmica remonta a tempos antigos, quando as civilizações utilizavam objetos artesanais para embelezar seus lares e expressar sua cultura e identidade. Essa prática evoluiu ao longo dos séculos, ganhando novos significados e técnicas, mas sempre mantendo a ideia central de que a decoração é uma forma de transformar ambientes em espaços que refletem a personalidade e o gosto de quem os habita.

A Cerâmica Joelma comemora seus cinquenta anos de existência, refletindo sobre sua trajetória e projetando o futuro com renovada energia. O espaço, que sempre foi um ponto de encontro entre a arte e a funcionalidade, se fortalece como um local onde as histórias dos clientes se misturam com a expressão artística, transformando lares em ambientes personalizados.

Empreendedorismo inovador

Em 2019, a Cerâmica Joelma lançou uma plataforma de comércio eletrônico, buscando facilitar o acesso dos clientes às suas peças decorativas em todo o país. Essa iniciativa permite que clientes de diversas regiões tenham acesso cômodo às peças da marca. Com serviço de entrega, é possível receber os produtos da loja no conforto de casa. A loja também lançou uma coleção comemorativa em edição limitada.

Coleção Imperatriz

A nova coleção da Cerâmica Joelma, denominada “Imperatriz”, celebra seus 50 anos de atividades e representa a continuidade de seu trabalho na produção de cerâmica decorativa. Cada peça gerada é concebida para refletir os mais recentes desenvolvimentos no mundo do design de interiores.

“Em um mundo onde o requinte e a sofisticação são verdadeiros tesouros, a coleção comemorativa de 50 anos foi inspirada na majestosa realeza europeia. Cada detalhe busca refletir a grandiosidade dos palácios através da combinação de branco e dourado, que leva gramas de ouro em sua composição”, Amanda Canalli – Gerente de E-commerce e membro do time de curadoria de decoração da empresa.

Para saber mais e acessar a loja online da marca, basta acessar: https://www.joelmadecoracoes.com.br/

Website: http://www.joelmadecoracoes.com.br