O GIS Day é a comemoração internacional que mostra o poder da tecnologia do sistema de informação geográfica (GIS). Em 20 de novembro de 2024, a Esri, líder mundial em GIS e mapeamento, irá convidar profissionais, estudantes e pessoas curiosas sobre geografia a celebrar o 25º aniversário do GIS Day.

"O GIS Day se converteu em uma importante oportunidade a entusiastas de mapeamento e cientistas de tecnologia geoespacial se reunirem para compartilhar seu trabalho significativo", disse Jack Dangermond, Presidente da Esri. "Os desafios que enfrentamos, desde o planejamento urbano sustentável a nível local até a proteção da saúde dos oceanos em escala mundial, são todos de natureza geográfica. Ver como a comunidade GIS está adotando um enfoque geográfico para solucionar estes problemas, enquanto inspira uma nova geração de profissionais, é o que torna este dia realmente especial."

Com mais de 4.000 eventos planejados ao redor do mundo, o tema do GIS Day deste ano será Mapeando Mentes, Moldando o Mundo: 25 Anos de Excelência em GIS. Ele resume o profundo impacto do GIS em revolucionar como percebemos, navegamos e moldamos nosso planeta. Ao destacar a natureza colaborativa da tecnologia, o GIS Day deste ano ressalta a fusão da engenhosidade humana e inovação tecnológica, que nos capacita a desvendar os padrões ocultos de nosso mundo, promover o desenvolvimento sustentável e conformar um futuro mais brilhante mediante conhecimentos espaciais e informação nas tomadas de decisão. Com seminários online, apresentações, oficinas, blogs e conteúdo de mídia social, pessoas de todas as idades terão a chance de descobrir as aplicações mais recentes e inovadoras do GIS, ilustradas em histórias de sucesso do setor ao redor do mundo.

Estabelecido em 1999 por Dangermond, o GIS Day foi inspirado quando o defensor do consumidor, Ralph Nader, apresentou uma ideia a ele: dedicar um dia para mostrar como a inteligência geográfica afeta a todos. Juntos, os usuários da tecnologia GIS difundiram a conscientização sobre o impacto e a importância do GIS ao sediar eventos em escolas, fazer apresentações para salas de aula ou comunidades locais, e ajudar a criar mapas para outros.

Saiba mais sobre o GIS Day e se inscreva para um evento do Gis Day.

Observe que os participantes que se inscreverem para um evento irão receber um código para o seguinte:

Cinco licenças do ArcGIS para uso pessoal (o código do cupom expira em 3 de janeiro de 2025).

