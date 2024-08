Sob o patrocínio de Sua Alteza Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e governante de Dubai, Dubai está pronta para sediar a 10ª edição do Congresso Mundial da Organização Mundial de Zonas Francas (World FZO). O evento será realizado no ‘Madinat Jumeirah’, de 23 a 25 de setembro, com o tema “As zonas e a mudança das estruturas econômicas globais – desbravando novos caminhos de investimento”.

World FZO Chairman during last year's congress 2023 (Photo: AETOSWire)

O evento deste ano marca o 10º aniversário da World FZO e será realizado em Dubai pelo segundo ano consecutivo e pela quinta vez desde sua criação. A edição anterior foi uma das maiores na história da World FZO, contribuindo significativamente para o seu sucesso contínuo.

A 10 ª edição reunirá representantes de zonas econômicas de todas as partes do mundo, refletindo o compromisso da World FZO em promover o papel crucial no comércio global desempenhado pelas zonas econômicas, por onde passa mais de um terço do comércio global. O evento enfatizará o impacto dessas zonas no apoio às economias nacionais, facilitando o intercâmbio comercial, impulsionando as transações comerciais, impulsionando a economia digital, atraindo investimentos estrangeiros e apoiando outros setores econômicos.

O Dr. Mohammed Al-Zarooni, presidente da World FZO, afirmou: “Sediar o 10º Congresso Mundial da World FZO reflete o compromisso de Dubai em contribuir ativamente para o desenvolvimento do sistema global de zonas econômicas, que servem como espinha dorsal do comércio internacional na era atual. Isso está alinhado com a iniciativa de Dubai de dobrar seu comércio exterior para alcançar AED 25 trilhões e seu objetivo de estabelecer corredores comerciais com 400 novas cidades ao redor do mundo até 2033, conforme a Agenda Econômica de Dubai (D33) e suas metas ambiciosas”.

“Organizar o evento em Dubai oferece uma oportunidade renovada de apresentar visões profundas e antecipar o futuro do setor de zonas econômicas em nível global. Isso promove discussões construtivas e frutíferas entre todas as partes interessadas sobre maneiras de facilitar os negócios, conectar diversos mercados e oferecer aos clientes processos mais eficientes em termos de custo”.

Até o momento, a Organização tem mais de 1.600 membros de 141 países, com representação global por meio de 12 escritórios regionais globalmente e 42 pontos de contato nacionais.

