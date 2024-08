O setor de limpeza urbana está em constante evolução, buscando soluções mais seguras, eficientes e sustentáveis. Nesse cenário, os contentores de armazenagem de resíduos se destacam como a melhor escolha, oferecendo uma série de vantagens em relação a outras opções, impulsionando o crescimento do mercado.

De acordo com as projeções do Panorama 2023 da Abrema, em 2022, o mercado de limpeza urbana como um todo (gastos municipais e privados) movimentou cerca de R$ 31,2 bilhões. Esse montante equivale a um aumento de 4,2% em comparação ao valor estimado para 2021, demonstrando o crescimento do setor. O crescimento do mercado de limpeza urbana, impulsionado pela busca por soluções mais eficientes e sustentáveis, deve levar a um aumento ainda maior na demanda por contentores nos próximos anos. Empresas que desejam se destacar nesse mercado competitivo devem investir em soluções inovadoras e sustentáveis, que garantam segurança, eficiência e contribuam para a preservação do meio ambiente.

A Contemar Ambiental, empresa especializada em conteinerização no Brasil, explica que existem diversos pontos a serem analisados na escolha dos contentores, são eles:



Segurança e sustentabilidade:

Precisam ser leves e resistentes, facilitando o transporte e o manuseio, reduzindo o risco de acidentes e lesões físicas para os coletores de resíduos. Além disso, resistentes à corrosão, prolongando a vida útil do contentor e eliminando o risco de fragilização e desmoronamento, como ocorre com contentores metálicos por exemplo.

No quesito sustentabilidade, os contentores devem ser 100% recicláveis, podendo ser reinseridos na cadeia produtiva para a fabricação de novos produtos. Fabricados com polietileno de alta qualidade, garantem alta durabilidade e resistência, diminuindo a necessidade de reposição frequente e o descarte de contentores danificados, minimizando o consumo de recursos naturais e o acúmulo de resíduos.

Eficiência e redução de custos:

A eficiência também é um ponto forte que deve ser analisado. O design otimizado facilita o empilhamento e o transporte, otimizando o espaço nos centros de armazenamento e nos veículos de transporte, reduzindo custos logísticos e a emissão de gases poluentes. Além disso, exigem manutenção mínima, pois são resistentes a intempéries e não requerem pintura ou cuidados especiais, diminuindo custos de manutenção e otimizando o tempo da equipe.

Durabilidade:

A Durabilidade de um contentor pode ser seu maior diferencial, já que serão colocados em pontos urbanos, onde receberão a ação do tempo, operação de coleta constante e muitas vezes sobrecarga de resíduos descartados.

Listados os itens acima contentores de resíduos que combinem: segurança, sustentabilidade, eficiência, alta qualidade e durabilidade. Serão itens cada vez mais buscados por empresas que estão no mercado de limpeza urbana, um forte aliado com essas características é o contentor injetado em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) que une a resistência do processo de injeção e toda a qualidade e durabilidade do PEAD.

Website: https://contemar.com.br/