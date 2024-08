Setor de beleza masculina pode chegar a US$ 78,6 bi em 2024

Empresas do setor de cosméticos e produtos de beleza voltados para homens já enxergam o crescimento desse mercado. Uma pesquisa da Research & Markets, publicada pela revista Você SA, mostra que o segmento atingiu US$ 69 bilhões em 2020 e projeta chegar a US$ 78,6 bilhões até o final de 2024. O Brasil já representa 13% do mercado global de beleza masculina e o quarto maior do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão.



De acordo com Fabiana Alves, CEO da HB Health & Beauty, o mercado está em expansão e conta com um público cada vez mais aberto às novidades. “Ele valoriza o investimento em beleza. Quando o homem gosta de um produto e percebe a sua eficácia, existe uma chance muito grande de fidelização deste consumidor, criando um vínculo muito forte com a marca.”



Em outra pesquisa, desta vez encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) e também divulgada pela revista, 43% dos entrevistados se consideravam ‘supervaidosos’. “Para os homens, o impacto deste autocuidado tem reflexo na autoestima, autoconfiança e no autoconhecimento, assim como pode transmitir credibilidade e profissionalismo. O homem também entendeu o quanto isso é importante e traz resultados positivos”, avalia a CEO.



“Nestes últimos anos, os homens passaram a olhar com outros olhos para muitas questões e superaram muitos paradigmas que faziam com que eles deixassem de lado a vaidade. Hoje, o autocuidado dos homens é algo cada vez mais comum”, ressalta Fabiana. Tanto que, segundo a Associação Brasileira de Clínicas e Spas (ABC-Spas), eles já representam 30% da clientela das clínicas de estética no Brasil e buscam, principalmente, por serviços como depilação, limpeza de pele e aplicação de botox.



“O mercado masculino está em plena fase de mudança, apresentando um perfil de homem muito mais comprometido com a sua própria autoestima e bem-estar. Ele quer, ao se olhar no espelho, gostar do que está vendo. De sentir-se bem consigo mesmo”.



A empresária destaca ainda que o mercado entendeu essa necessidade e passou a oferecer produtos específicos para este público. “Temos linhas voltadas ao skincare e produtos como shampoos e blends estimulantes para barba, além de extratos que oferecem ação adstringente e restauradora, e até produto para combater os fios brancos com a reativação da produção da melanina, de forma natural e gradativa”.



