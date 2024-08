Cello Square gerencia os processos de importação

Criada em 2018 pela Samsung SDS, braço de TI e Logística do Grupo Samsung, a plataforma Cello Square foi desenvolvida para facilitar os processos de importação e exportação, oferecendo funcionalidades para tornar o gerenciamento das operações logísticas mais transparente.



Com o avanço das exportações no país, plataformas como essa têm sido utilizadas na hora de gerenciar dados mestres, contratos, faturas e outros aspectos também exigidos em logística. “O serviço permite ao cliente rastrear o status das suas cargas em tempo real e ter acesso a todas as funções necessárias na logística global, como andamento da operação e indicadores”, explica a diretora comercial Rosa Amador.



Recentemente o governo federal anunciou uma expansão dez vezes maior do que a média mundial nas exportações, chegando a 8,7% em seu volume. Segundo o relatório, elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) sobre a Balança Comercial Brasileira, referente a 2023, o país bateu recorde de exportações no período, alcançando 339,7 bilhões de dólares.



A partir disso, a diretora comercial ressalta a importância de atribuir o uso de plataformas como a Cello Square nos processos logísticos, já que ela “utiliza tecnologia avançada para oferecer cotações instantâneas, rastreamento em tempo real e otimização de carga, além de incluir transporte internacional, desembaraço aduaneiro, transporte doméstico, armazém, LMD (entrega last mile) e logística reversa”.



O relatório da Secex mostrou ainda que, entre importações e exportações, o saldo comercial brasileiro de 2023 atingiu um número inédito, chegando a US$ 98,8 bilhões. O número representa um aumento de 60,6% em relação ao ano anterior (US$ 61,5 bilhões).



“Essas funções buscam apresentar a Cello Square como uma plataforma robusta e versátil, desenvolvida com o propósito de atender às diversas necessidades das operações logísticas modernas, desde a cotação inicial até o monitoramento final da entrega.”

Sobre a Samsung SDS

A Samsung SDS foi fundada em 1985 e atua com negócios de logística digital e de TI no mundo.

Com a Samsung Cloud Platform, especializada para empresas, fornece serviços de gerenciamento completos e com a plataforma de logística digital Cello Square, a Samsung SDS também fornece serviços logísticos abrangentes, tornando visível a rastreabilidade do processo logístico de forma tecnológica.

Para saber mais, basta acessar: https://www.samsungsds.com/la/index.html