Mercado de estética em alta leva Doce Pele a abrir franquias

O mercado global de Estética apresentou nos últimos anos uma taxa de crescimento significativa. De acordo com a mais recente atualização do relatório “Aesthetic Medicine Market Size, Share & Trends Analysis” divulgado pela Grand View Research, o mercado de Medicina Estética foi avaliado em 82,46 bilhões de dólares em 2023 e espera-se que este mercado cresça a uma taxa de 8,3% ao ano entre 2024 e 2030. De acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil em 2023 alcançou a posição de 3º maior mercado consumidor no mundo de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China.

Ainda de acordo com relatório da Grand View Research, o crescimento do mercado de Medicina Estética vem sendo sustentado pela motivação dos consumidores em atender a demandas da sociedade, com foco na melhoria da aparência e aumento da autoestima, ocasionando a alta procura por procedimentos estéticos. Os avanços tecnológicos, principalmente, relacionados ao lançamento de procedimentos não-invasivos, tem aumentado o interesse do público na procura pelos tratamentos estéticos.

“Ao longo dos anos, a Doce Pele construiu um portfólio que inclui tratamentos faciais: como a limpeza de pele, peeling e led terapia; tratamentos corporais: que incluem tratamento de gordura localizada, drenagem linfática; e procedimentos de Harmonização Facial, tais como a aplicação de toxina botulínica, preenchimento facial, bioestimulador de colágeno, fios de sustentação, PDO, entre outras técnicas. Porém, a maior procura se concentra nos protocolos exclusivos da clínica, que associam diferentes procedimentos somados à utilização de equipamentos de alta tecnologia, como radiofrequência, laser e ultrassom microfocado. A Doce Pele possui protocolos específicos com a finalidade de atender a necessidades dos clientes, tais como redução de gordura localizada, tratamento de acne, celulite, rejuvenescimento, entre outros objetivos. O quadro de profissionais da clínica conta com esteticistas, biomédicos e enfermeiros especializados em Dermatologia Estética, além de uma Médica Dermatologista, especialista em Harmonização Facial.”, afirma Larissa Ferreira, fundadora da Doce Pele.



Resultados positivos e expansão do negócio por meio de franquias

A estratégia da Doce Pele, que combina portfólio com diferentes tratamentos, utilização de equipamentos tecnológicos, aliado a condições comerciais específicas, como o oferecimento de serviços de forma recorrente por meio do clube de estética, parcelamento, entre outras políticas, contribuiu com a clínica, que obteve crescimento médio das receitas da ordem de 30% ao ano desde a inauguração. Além disso, a empresa tem obtido aceitação pelo público, manifestada pelos próprios clientes, refletida na quantidade de avaliações positivas da clínica, que conta com mais de 390 avaliações registradas no maior site de buscas do mundo.

O volume financeiro do mercado de Medicina Estética, bem como o seu crescimento significativo vivenciado nos últimos anos e projetado para os próximos, somado aos resultados positivos da clínica, motivaram os sócios a expandir o negócio por meio da operação de franquias.

O Franchising é um sistema no qual a empresa proprietária da marca (franqueadora) transmite o conhecimento (“know-how”) sobre o seu negócio e ramo de atuação a outras empresas interessadas (franqueados) em comercializar produtos e serviços, utilizando a marca, modelo de negócios, métodos, sistemas e processos operacionais da franqueadora, mediante o pagamento de um valor inicial, conhecido como Taxa de Franquia, bem como um pagamento percentual (“Royalties”) sobre o faturamento total da unidade franqueada.



De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Franchising (ABF), o mercado de franchising no Brasil voltou a crescer em 2023, registrando faturamento de R$ 240,661 bilhões, um aumento de 13,8% em relação ao ano anterior. Segundo a ABF, todos os 11 setores apresentaram crescimento em 2023. Dentre os três que mais cresceram, destaca-se o setor de franquias de Saúde, Beleza e Bem-Estar, que apresentou crescimento de 17,5%, tal fato foi justificado pela tendência dos brasileiros em cuidar mais da saúde, bem como pelo desempenho satisfatório dos segmentos de clínicas de estética, odontologia, óticas e farmácias.

Apostando no modelo de negócios de franquias, a Doce Pele iniciou sua trajetória de expansão buscando abrir novas unidades no território nacional. “A Doce Pele Franquias já possui 1 nova unidade em implantação no município de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e a meta é fechar novos contratos, fazendo com que rede de franquias possua 6 unidades até o final de 2024", afirma Rogério Pires, sócio da Doce Pele Franquias.

