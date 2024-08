Empresas SaaS recebem 69% de investimento venture capital

O modelo de negócio SaaS vem se destacando no mercado da tecnologia nos últimos anos, de acordo com o portal Startups, houve um salto de investimento venture capital nesse setor, partindo de 29% em 2017 para 69% atualmente, representando um aumento de investimento de aproximadamente 137% em modelos de negócios SaaS na América Latina.

O Software as a Service, SaaS, é um modelo de distribuição de software em que as aplicações são hospedadas por um provedor e disponibilizadas aos usuários via internet. Com isso, ao invés de instalar e manter o software localmente, os clientes conseguem acessar as funcionalidades diretamente pela web, geralmente por meio de uma assinatura mensal ou anual.

Esse modelo está se tornando uma escolha nas empresas que buscam reduzir custos com infraestrutura, atualizações automáticas e acessibilidade em diferentes dispositivos.

Outra tecnologia que está sendo cada vez mais adotada pelas empresas é a inteligência artificial, entretanto, quando associada ao SaaS, a mesma pesquisa mostra que apenas cerca de 17% das empresas latino-americanas lançaram produtos de IA e aproximadamente 19% ainda não conseguiram monetizar seus produtos após o lançamento.

No Brasil, a combinação de SaaS com inteligência artificial é sinônimo de democratização de análise de dados com o lançamento da plataforma Belake.ai, que está em sua fase final de teste.

A plataforma SaaS nacional é baseada em IA generativa e permite que não só especialistas de dados, mas qualquer pessoa consiga transformar dados em insights a nível global e sem depender do time técnico.

“O Belake.ai foi criado com o objetivo de resolver um dos maiores desafios das empresas modernas: a velocidade e a assertividade nas respostas sobre seus negócios. Desenvolvemos o conceito de Brain Lake após trabalharmos com centenas de empresas e percebermos a dificuldade em obter respostas rápidas e precisas para questões relacionadas ao negócio, desde o nível executivo até o analista na linha de frente. Entendemos que aliar dados estruturados a uma Inteligência Artificial seria uma solução. Assim, criamos uma plataforma para integrar os dados da organização como ferramenta de tomada de decisões", explica Caio Amante, fundador do produto.

