Grandes redes aderem ao comércio de rua, como strip malls

O relatório Consumer Insights, divulgado em 2023 pela consultoria Kantar, indica que o “pequeno varejo” atraiu 7,6 milhões de novos compradores entre 2019 e 2022, equivalendo a 23,6% dos gastos totais das famílias brasileiras. Alinhado a esse movimento, crescem também as redes de supermercados que criaram versões menores de suas lojas, como Minuto Pão de Açúcar, Carrefour Express e OXXO.

Esta tendência, que tem o objetivo de se aproximar do consumidor e trazer mais conveniência, ficou ainda mais forte no Brasil especialmente após a pandemia. Prova da ligação cada vez mais estreita entre strip malls e comércio de rua com as grandes redes é a recente a associação do Carrefour Property à Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls), com o objetivo de fortalecer o comércio de rua organizado por meio de strip malls, galerias, multiusos e afins.

“É uma honra receber o Carrefour Property em nossa associação. Este momento é um divisor de águas, pois coloca a ABMalls em uma posição de maior associação em número de centros comerciais da América Latina”, explica Marcos Saad, presidente do conselho da ABMalls e sócio da MEC Malls, que faz a gestão e concepção de strip malls.

Outra pesquisa, conduzida pelo Kantar Worldpanel em dez países da América Latina, indica que 68% dos latinos fazem suas compras perto de casa. Outro fator que intensificou o varejo de proximidade foi a pandemia.

Diante deste cenário, o Carrefour Property, que trabalha desde 2012 na gestão e desenvolvimento do portfólio imobiliário do Grupo Carrefour Brasil, entrou com mais força no segmento de centros comerciais.

Com a recente incorporação do Grupo BIG, o Carrefour Properties totaliza, agora, mais de 18 milhões de m2 em área de terrenos. “Atualmente, a empresa administra mais de 300 galerias comerciais em 20 Estados do Brasil e mais de 130 municípios, abrangendo mais de três mil lojistas”, completa Saad.

