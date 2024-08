Kikos Fit apresenta nova solução para bem-estar corporativo

A saúde física e mental dos colaboradores está se tornando uma prioridade nas empresas. Doenças causadas pelo sedentarismo e pelos altos níveis de estresse podem trazer problemas significativos tanto para os indivíduos, quanto para o desempenho organizacional como um todo. De acordo com o relatório People at Work 2023: A Global Workforce View, elaborado pelo ADP Research Institute, 67% dos trabalhadores no Brasil se queixam de que o estresse impacta diretamente seu desempenho, enquanto 31% consideram a saúde mental um fator determinante para sua eficiência na função.

A falta de engajamento dos colaboradores nas empresas acarreta um desperdício anual de US$8,8 trilhões em produtividade, de acordo com o State of the Global Workplace: 2023 Report, do instituto Gallup. Dentro deste contexto e compreendendo que são as pessoas que constroem os negócios, diversas empresas já se movimentam para implementar ações consistentes voltadas à saúde e ao bem-estar de seus colaboradores.

Os resultados são notáveis. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia demonstrou que colaboradores felizes são 31% mais produtivos, três vezes mais criativos e geram vendas 37% mais elevadas. O “ROI do Bem-Estar 2024”, estudo realizado pelo Wellhub, aponta que 93% dos líderes de RH notaram uma redução nos custos de benefícios de saúde após a implementação de programas de bem-estar.

Para atender então essa demanda crescente, Kikos Fit, o aplicativo de treinos da Kikos Fitness Store, passa agora a oferecer uma solução digital que é gamificada e customizada.

Com mais de 40 modalidades diferentes, abrangendo atividade física, saúde mental, conteúdos teóricos e aulas motivacionais, o aplicativo Kikos Fit, que possui mais de 450 mil pessoas cadastradas e mantém, desde o seu lançamento, uma das maiores notas nas avaliações das lojas de apps, mostra mais essa faceta ao mercado: torna-se uma ferramenta parceira das corporações.

O que o aplicativo oferece

Conteúdos sob medida: aulas e treinos ministrados por profissionais especializados em diversas áreas da saúde e do bem-estar e pensados para diferentes perfis, níveis e objetivos.

Definição de metas: os colaboradores da empresa podem estabelecer metas semanais ou mensais para se manterem consistentes durante a jornada.

Monitoramento das atividades: registro de aulas assistidas, treinos realizados e desafios concluídos para acompanhamento pelo colaborador e pela empresa por meio de um Portal do Administrador.

Gamificação e Team Building: conexão com outros membros da empresa por meio de desafios, rankings corporativos e compartilhamento das conquistas para motivação mútua.

Ações customizadas: aplicação da identidade visual da empresa em peças personalizadas in app e comunicação com mensagens direcionadas aos membros.

Jessica Rosario, analista de Marketing do Grupo Auriemo, uma das primeiras empresas a aderir a nova solução, conta como foi a experiência com essa novidade. "Fizemos com a Kikos Fit um desafio real com os colaboradores, com metas de engajamento, metas físicas e entrega de prêmios. A experiência foi muito positiva! Com uma competição saudável como essa, os colaboradores se conhecem, se conectam e se ajudam. Foi muito legal também ver a evolução de cada um. Hábitos saudáveis ajudam a criar uma mente saudável e forte e isso impacta diretamente a produtividade das pessoas, impactando positivamente na empresa. É notável: as pessoas ficam mais dispostas e alegres!", afirma a analista.

A plataforma de treinos Kikos Fit foi lançada ao público geral no ano de 2021 e é um desenvolvimento da Kikos Fitness Store, empresa brasileira que há 35 anos atua no mercado de equipamentos fitness. A Kikos foi a responsável por equipar as academias dos reality shows Big Brother Brasil e A Fazenda, em suas últimas edições.

"Promover o bem-estar corporativo é um diferencial estratégico. As empresas que investem na saúde dos colaboradores, seus ativos mais importantes, colhem resultados positivos. Nós identificamos essa necessidade no mercado e desenvolvemos um novo modelo corporativo do app que é personalizado. Acreditamos que as principais áreas interessadas nessa experiência e transformação sejam as de Recursos Humanos e Marketing", diz Marcelo Abdo, CEO da Kikos Fit e triatleta.

O aplicativo Kikos Fit também é conhecido do público por disponibilizar treinos de celebridades como a apresentadora e triatleta Daniella Cicarelli, o ex-jogador de futebol Zé Roberto e o personal trainer dos famosos, Marcio Lui. Há também conteúdos especiais para gestantes, crianças e idosos.

O app está disponível para download no site oficial ou nas lojas Google Play Store e App Store. Você pode acessar diretamente aqui pelo seu celular.

Website: https://kikos.fit/