Ambiente controlado garante qualidade na pintura automotiva

As cabines de pintura automotiva são estruturas projetadas especificamente para criar um ambiente controlado e adequado para a pintura total ou parcial de veículos. Esses locais oferecem benefícios que impactam diretamente na qualidade do trabalho e que podem proporcionar resultados mais duradouros.



Por se tratar de um espaço controlado, a cabine utiliza um sistema de filtragem e ventilação que evita a entrada de sujeiras e demais impurezas que possam atrapalhar a pintura. A sócia-administradora da oficina de reparos automotivos Oficina Podium, Thais Cristina Alves Fernandes, explica que o uso da cabine ajuda a minimizar a exposição do trabalhador a vapores tóxicos, além de manter o ar interno puro e saudável.



“As cabines são ambientes selados para evitar a entrada de sujeiras que possam atrapalhar a qualidade do serviço. Com isso, oferece um sistema de filtragem que elimina os resíduos internos. O exaustor e os filtros mantêm os poluentes em níveis seguros e evitam que se espalhem pela área externa”, diz Fernandes.



A iluminação da cabine é outro componente fundamental para que os profissionais envolvidos na tarefa visualizem, com clareza, quaisquer imperfeições no trabalho. Além disso, é possível otimizar o tempo de secagem da tinta utilizando sistemas de aquecimento, com controle de temperatura e umidade do ar, a fim de garantir uma aderência adequada. “Ao final, o trabalhador só precisa fazer uma inspeção e, se necessário, corrigir alguma imperfeição com polimento”, afirma.



“Sem a cabine, há mais riscos de inalar vapores nocivos à saúde e se expor a substâncias químicas, além de oferecer maior risco de manchas, bolhas e irregularidades na pintura devido a sujeira, poeira e insetos, que podem comprometer a qualidade do trabalho”, conclui a empresária.



