QUODD, líder em prover dados completos de mercado sob demanda para o setor internacional de serviços financeiros e uma empresa de plataforma da NewSpring Holdings, anunciou hoje sua parceria com a Infosel, líder em tecnologia financeira de inteligência de investimentos com sede na América Latina. A Infosel está usando agora conteúdo de dados de mercado do QX Marketplace da QUODD para aperfeiçoar sua plataforma de dados e soluções de software, fornecendo informações, análises e perspectivas superiores.

A Infosel integra o conteúdo de dados de mercado do QX Marketplace da QUODD em seu centro de dados de mercado líder do setor, que atende bancos, consultores de investimento, operadoras e outros segmentos importantes no mercado mexicano e em toda a América Latina. Seja mediante seu próprio centro ou através de widgets de marca branca que capacitam as instituições a criar experiências personalizadas, é o conteúdo da QUODD que possibilitaàInfosel fornecer informações, análises e perspectivas de classe mundial em suas soluções.

"A acessibilidade de dados e o conteúdo abrangente da QUODD a convertem uma perfeita parceira para a Infosel", disse Miguel Garcia, Diretor Executivo da Infosel. "A facilidade de acessar e redistribuir seus dados, combinada com a amplitude do conteúdo, incluindo dados históricos e em tempo real sobre pares de moedas internacionais, índices e muito mais, nos permite agregar valor excepcional a nossos clientes e continuar revolucionando o setor de investimentos no México e em toda a América Latina."

“A parceria com líderes mundiais em tecnologia financeira como a Infosel destaca o compromisso da QUODD em oferecer soluções tecnológicas flexíveis e de ponta que atendam aos objetivos estratégicos de nossos clientes. Nossa cooperação com a Infosel destaca como as soluções de dados de mercado da QUODD podem impulsionar a inovação e o crescimento no setor financeiro, ao capacitar usuários finais com dados de que precisam para alcançar melhores resultados de investimento", disse Bob Ward, Diretor Executivo da QUODD.

"Nosso mercado de dados e plataforma digital são dedicados a trabalhar com os melhores provedores de conteúdo do mundo, e a Infosel é um deles", disse Justin Van Til, Chefe de Estratégia da QUODD. "O foco da QUODD em acessibilidade é crucial a inovadores que precisam de soluções modernas que se adaptem em uma filosofia de API e priorize a nuvem. Ao remover o atrito de integração e aumentar o acesso de autoatendimento, a QUODD capacita os construtores a adotar e aproveitar com rapidez a infraestrutura de dados avançada."

Sobre a QUODD

A QUODD proporciona dados de mercado confiáveis ??e completos sob demanda para o setor mundial de serviços financeiros. A QUODD propicia a bancos, corretoras, seguradoras e fintechs a capacidade de transmitir, incorporar, consultar ou baixar dados de preços para ações internacionais, renda fixa, índices, opções, mercados futuros e preços de fechamento para fundos mútuos a nível mundial". Saiba mais em www.quodd.com.

Sobre a Infosel

A Infosel é uma fintech de inteligência de investimentos na América Latina, que está formando uma equipe de primeira linha para revolucionar o setor de investimentos no México e mais além. As soluções da Infosel capacitam os clientes com informações, análises e perspectivas, ao dar suporte às instituições financeiras na criação de suas próprias plataformas com widgets em componentes e serviços de dados completos. Para mais informação sobre a Infosel, acesse www.infosel.com.

