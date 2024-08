Práticas sustentáveis estão em 71% das empresas no Brasil

A adoção de práticas ESG tem se consolidado como uma tendência crescente no mundo empresarial, especialmente no Brasil. Segundo o relatório “Panorama ESG 2024”, publicado pela Câmara Americana de Comércio, na página 2, 71% das organizações já implementaram iniciativas sustentáveis. Além disso, o estudo destaca que os CEOs desempenham um papel crucial na promoção dessas práticas, pois sua liderança e influência são determinantes para o sucesso dessa agenda.

A motivação para adotar práticas ESG é diversificada. Segundo o relatório, na mesma página, 78% das empresas priorizam ações para mitigar impactos ambientais e sociais, com um aumento de 21% nas corporações que iniciaram processos de redução das emissões de gases de efeito estufa. Ademais, 77% das corporações buscam fortalecer sua reputação no mercado.

Embora seja uma crescente no âmbito corporativo, líderes ainda encontram dificuldades para essas adoções, representando 40% das organizações. Nesse aspecto, a busca por novas ferramentas e certificações se mostra com grande importância, visto que tais ações se atualizam constantemente.

Para Daniel Maximilian Da Costa, fundador e principal executivo do Latin American Quality Institute (LAQI), as certificações são essenciais para as empresas, pois proporcionam um meio estruturado de demonstrar o compromisso com práticas responsáveis nas áreas ambiental, social e de governança, conforme destacado na página 32 da publicação "Quality Magazine".

Ele destaca que essas certificações não apenas ajudam a construir uma imagem de marca sólida e confiável, atraindo investidores e consumidores que valorizam a sustentabilidade e a ética, mas também oferecem vantagens competitivas. Isso inclui acesso a novos mercados e parcerias, além de reduzir riscos regulatórios e reputacionais.

"À medida que o mundo se torna cada vez mais consciente das questões sociais e ambientais, a certificação não apenas responde à crescente demanda por responsabilidade corporativa, mas também contribui para uma gestão mais eficiente e transparente. A busca ativa por informações sobre o tema é igualmente importante. Um exemplo disso é a participação em eventos que promovem essas questões, como o Quality Festival 2024, que ocorrerá em novembro em Manaus", conclui.