Beiersdorf faz avanço estratégico para contratações negras

A Beiersdorf, casa de NIVEA e Eucerin, passa a integrar a Iniciativa Empresarial Pela Igualdade Racial. O movimento reúne mais de 60 empresas e instituições brasileiras comprometidas com a promoção da inclusão racial e a superação do racismo estrutural no Brasil por meio de uma série de ações estratégicas. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), a taxa de desocupação das pessoas negras é sistematicamente maior do que dos demais trabalhadores, pois, embora representem 56,1% da população em idade de trabalhar, correspondem a mais da metade dos desocupados (65,1%).



Diante disso, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial baseia-se em pilares estruturais e ações propositivas, pautados em planejamento estratégico, gerenciamento e mensuração, além de ações de amplo impacto. O movimento visa promover a diversidade étnico-racial com objetivos e metas definidos e institucionalizados, para o desenvolvimento de um ambiente corporativo diverso e plural e a superação do racismo, discriminação e preconceito no mercado de trabalho.

Para Ana Bógus, presidente da Beiersdorf Brasil, ''integrar a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial reforça o compromisso com a promoção da diversidade e inclusão no ambiente de trabalho e na sociedade em geral. Ao adotar metas específicas e focar na implementação de ações concretas para combater o racismo estrutural, enriquecemos a nossa cultura organizacional trazendo mais criatividade e eficiência para todas as áreas da empresa’’.

Vale ressaltar que 25% do quadro de pessoas colaboradoras da Beiersdorf é composto por negros e pardos, e há um compromisso de que o efetivo seja de 30% até o final de 2025. Além disso, de todas as contratações realizadas em 2024, um terço foram de pessoas negras, pois as vagas têm um olhar para diversidade, havendo uma intencionalidade da companhia nas posições que são abertas ao endereçar os seguintes recortes: gênero, raça, LGBT+ e PCDs.

Em um ambiente de trabalho colaborativo e com diversidade, equidade e inclusão, a companhia oferece oportunidades de aprendizado e crescimento profissional para todos. Essa jornada engloba também o lançamento recente do programa de estágio O Cuidado é a Nossa Potência, em que 50% das vagas foram destinadas à contratação de pessoas negras e que contou com cerca de 2 mil inscrições e ocupação de 23 vagas. ‘’Somos movidos pelo Cuidado em tudo o que fazemos e acreditamos que a diversidade molda um espaço ainda mais potente e inovador. Por isso celebramos as diferenças, promovendo um ambiente colaborativo e pautado no respeito mútuo’’, diz Juan Pablo Leymarie, diretor de RH da Beiersdorf Brasil.

Marco na Iniciativa e Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha

Foi realizado em 1922 em Santo Domingo, República Dominicana, o 1º encontro de Mulheres Negras Latino-Americanas e Caribenhas. Além de propor a união entre essas mulheres, o encontro também visava denunciar o racismo e machismo enfrentados por mulheres negras, não só nas Américas, mas ao redor de todo o mundo. Tamanha foi sua importância que, após a reunião, ainda em 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu o dia 25 de julho como Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Em nível nacional, ficou estabelecida pela Lei 12.987/2014 a mesma data como o Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, reconhecendo os feitos da grande líder do Quilombo Quariterê.

Para marcar a entrada no movimento e celebrar o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, a Beiersdorf promoveu um evento destinado às pessoas colaboradoras para debater sobre assuntos relacionados à cultura e às tradições, promovendo reflexão sobre a diversidade étnico racial das pessoas negras na sociedade e no mercado de trabalho.

O evento, uma iniciativa do grupo de afinidade Abrace nossa Cor, coletivo formado por pessoas colaboradoras que compartilham interesses em comum para dialogar sobre transformações positivas na companhia, foi mediado por Ana Campos, analista de Marketing de Eucerin e contou com a presença de Gilma Vieira, coordenadora de projetos na Preta Hub, Viviane Elias, C-Level e board member especialista em governança corporativa, Juliana Junqueira, gerente sênior de marketing da categoria body de NIVEA e Tatiana Pio, coordenadora Administrativa da Iniciativa Empresarial Pela Igualdade Racial.

Como parte da agenda oficial, Ana Bógus, presidente da Biersdorf Brasil, e Raphael Vicente, Diretor Geral da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, ainda assinaram o pacto de integração da companhia ao movimento e debateram sobre a importância do setor privado para a promoção de uma sociedade com mais oportunidades.

Os líderes enxergam o mercado de trabalho como ferramenta para o empoderamento das pessoas negras. Além disso, o acesso a oportunidades de trabalho equitativas possibilita a ascensão social e o combate a estereótipos.

Cuidado além da pele

Especialista em cuidado há mais de 140 anos, a Beiersdorf tem em seu propósito Cuidado Além de Pele o objetivo de transformar vidas por meio de parcerias com organizações do terceiro setor. Desde 2021, a companhia já apoiou projetos que fortalecem mulheres negras em empregabilidade, cidadania ativa e empreendedorismo com organizações como o Instituto Das Pretas, UNICEF e Pretahub e segue avaliando novas formas de fortalecer e ampliar esta jornada em uma agenda verdadeira e consistente.

Entre 2021 e 2023, foram investido R$ 10 milhões em ações de transformação social impactando mais de 24 mil pessoas positivamente por meio de parceria com sete organizações e 12 projetos com foco em pessoas negras, idosos, pessoas LGBTQIA+ e meninas negras). Para 2024, a previsão de investimento na agenda é de R$ 3 milhões.

E para atender a comunidade negra com um produto desenvolvido especialmente para o cuidado de sua pele, NIVEA, principal marca do grupo, lançou a linha Beleza Radiante, que também busca valorizar os sonhos de mulheres negras e suas jornadas, além de entregar benefícios para destacar a beleza e saúde da pele negra.

