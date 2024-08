A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje que a AutoChips, uma empresa de design de chips eletrônicos automotivos, adotou o portfólio de IPs de alto desempenho da VeriSilicon em seu SoC de controle de domínio de cockpit inteligente de nova geração, o AC8025, incluindo IP de Unidade de Processamento de Rede Neural (NPU), IP de Unidade de Processamento de Vídeo (VPU) e IP de Processamento de Display.

O AC8025, o mais recente SoC de controle de domínio de cockpit inteligente da AutoChips, possui CPUs de alto desempenho octa-core Arm Cortex-A76+A55, atendendo tantoàcertificação de qualidade AEC-Q100 quantoàcertificação de segurança funcional ISO 26262 ASIL-B para a exibição de instrumentos. Ele suporta entrada de câmera full HD de 8 canais e exibição full HD de 7 canais distintos, como também telas longas de 5760x756 e telas ultragrandes de alta definição. Incorporado com um processador de sinal digital (DSP) HiFi de alto desempenho dual-core, o AC8025 oferece efeitos audiovisuais superiores. Além disso, o AC8025 possui uma NPU de alto desempenho embutida para fornecer soluções eficientes para aplicações de IA, que podem ser estendidas para aplicações como Face ID, Sistema de Monitoramento do Motorista (DMS) e Sistema de Monitoramento de Ocupantes (OMS) com base no domínio do cockpit inteligente.

O VIP9000 adotado pela VeriSilicon apresenta uma arquitetura NPU programável geral, com mecanismos de vetor e tensor para processamento flexível de várias redes neurais. Ele oferece potência de computação INT8 de 1,2T otimizada e usa a tecnologia Tiling da VeriSilicon para reduzir consideravelmente as demandas de acesso a dados externos, melhorando assim o desempenho em tempo real e a estabilidade dos sistemas do veículo. O VIP9000 também inclui o conjunto completo de ferramentas Acuity e oferece suporte a estruturas de aprendizagem profunda, como PyTorch, TensorFlow e ONNX, acelerando a implantação de aplicativos. As VPUs IP VC8000LE e VC8000D da VeriSilicon são compatíveis com vários formatos de vídeo, incluindo HEVC e H.264. O Display Processing IP DC8100 da VeriSilicon atende a diversas necessidades de aplicativos de exibição e oferece suporte a telas ultra-amplas, além de apresentar funções de segurança aprimoradas, como a verificação cíclica de redundância (CRC) para várias áreas configuráveis e padrões de teste específicos, assegurando a integridade e a precisão do conteúdo da tela. O hardware do VC8000LE, VC8000D e DC8100 é compatível com sistemas operacionais duplos, otimizando o uso de recursos e permitindo a rápida alternância de tarefas, o que, por sua vez, melhora o desempenho e a capacidade de resposta dos sistemas de entretenimento em veículos.

Wenxiong Li, CTO da AutoChips, disse: “O portfólio de IPs de alto desempenho da VeriSilicon melhorou significativamente o desempenho do sistema de nossas soluções de cockpit inteligente e possibilitou experiências de interação mais inteligentes e imersivas no cockpit. O AC8025 entrou em produção em massa e já foi selecionado para projetos designados por vários fabricantes de automóveis nacionais e estrangeiros, com uma expectativa de cobertura de 5 milhões de veículos. O AC8025 impulsionará a atualização para cockpits inteligentes e aumentará significativamente a taxa de cobertura de cockpits inteligentes, fortalecendo ainda mais a cadeia dos setores automotivos domésticos”.

“Os controladores de domínio são fundamentais para a inteligência veicular. Com os avanços em IA e aprendizado de máquina, os cockpits inteligentes do futuro integrarão profundamente múltiplos sistemas, aumentando a demanda por IPs eficientes, confiáveis e seguros”, disse Wei-Jin Dai, vice-presidente executivo e gerente-geral da Divisão de IP da VeriSilicon. “Nossa colaboração com a AutoChips é mais um ponto de partida bem-sucedido para a tecnologia da VeriSilicon no setor automotivo. A VeriSilicon continua desenvolvendo tecnologia para crescer com nossa base de clientes automotivos nesse segmento de mercado exigente e de rápido crescimento. Nosso portfólio de IPs de processamento inteligente de pixels ‘Glass-to-Glass’ (da entrada da câmeraàsaída da exibição) oferece alta escalabilidade para atender às demandas de diferentes segmentos de mercado, variando do baixo consumo de energiaàalta qualidade de imagem. Nosso portfólio cada vez mais abrangente de IPs certificados para automóveis e processos de design de chips certificados pela ISO 26262, juntamente com outras conquistas tecnológicas relacionadas, continuarão a apoiar nossos clientes na era da inteligência automotiva”.

Sobre a AutoChips

A AutoChips Inc., fundada em 2013, é uma subsidiária integral da Navinfo Co., Ltd. (Código de ações: 002405.SZ), com centros de P&D e Marketing localizados em Hefei, Shenzhen, Xangai e Wuhan.

Desde sua fundação, a AutoChips tem se concentrado na pesquisa e no design de chips eletrônicos automotivos e sistemas relacionados, com mais de 300 funcionários de P&D e mais de 150 patentes. Ela foi reconhecida como uma empresa nacional especializada e nova “Pequena Gigante”, uma empresa de circuito integrado chave e uma empresa nacional de alta tecnologia na China. A AutoChips adereàbase da inovação tecnológica e dedica toda a sua energiaàpesquisa e ao desenvolvimento independentes. Sua linha de produtos inclui E-Cockpit SoC, IVI SoC, Telematics SoC, MCU etc., e tem sido amplamente reconhecida e adotada por fabricantes de peças e OEMs automotivos nacionais e estrangeiros. Os chips da AutoChips já abrangem mais de 500 modelos em todas as partes do mundo, com uma remessa acumulada de mais de 300 milhões de peças, incluindo mais de 80 milhões de conjuntos de chips SoC e mais de 50 milhões de chips MCU.

No futuro, a AutoChips colaborará com seus parceiros para criar uma marca líder de chips eletrônicos automotivos nacionais e alcançar maiores avanços no “China Chip”.

Sobre a VeriSilicon

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240813789087/pt/

VeriSilicon

press@verisilicon.com