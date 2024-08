A PowerSchool (NYSE: PWSC), fornecedora líder de software baseado em nuvem para o ensino fundamental e médio na América do Norte, anunciou hoje seis novas parcerias com organizações escolares líderes em Belize, Honduras, St. Maarten, México, Panamá e Venezuela, ajudando a trazer seu assistente de IA revolucionário, PowerBuddy, e a mais nova plataforma de comunicações unificadas MyPowerHub para a região da América Latina (LATAM). Essas ferramentas aprimorarão a comunicação, simplificarão os processos administrativos e oferecerão aos alunos soluções de aprendizado mais personalizadas.

Essa expansão na região da América Latina ressalta uma tendência crescente, pois as escolas trabalham para modernizar as abordagens de ensino por meio de soluções de dados e IA que ajudam a economizar tempo de professores e administradores, personalizar a educação, aumentar as comunicações entre a escola e a casa e melhorar significativamente os resultados dos alunos.

“Estamos entusiasmados com a forte demanda por nossas soluções, especialmente nossas ferramentas de IA mais recentes, como PowerBuddy e MyPowerHub, em toda a América Latina. Dado o nosso profundo investimento na região, estamos em uma posição única para fornecer soluções de classe mundial, adaptadas para educadores, que lhes permitirão oferecer uma educação de alta qualidade para as próximas gerações”, afirmou Stewart Monk, vice-presidente sênior e gerente-geral Internacional da PowerSchool. “Muitas das escolas e organizações com as quais estamos trabalhando na América Latina estão construindo ecossistemas digitais robustos do zero, e estamos empolgados em fornecer uma plataforma que os capacite por meio de uma integração de dados perfeita e um engajamento enriquecido entre pais, alunos e professores”.

Após implementar com sucesso várias soluções da PowerSchool, a International School of Tegucigalpa, em Honduras, é a primeira escola na América Latina a adotar o PowerBuddy da PowerSchool, o assistente de IA generativa. Como a maior escola internacional de Honduras, ela utilizará o PowerBuddy para fornecer insights personalizados, promover o engajamento dos alunos e criar um ambiente de apoio para educadores, alunos, administradores e pais.

A Divisão de Educação Pública de St. Maarten também está investindo na tecnologia de IA da PowerSchool, implementando o PowerSchool Schoology Learning, o PowerSchool Curriculum & Instruction,, como também o PowerBuddy for Learning, que ajudará os professores a economizar tempo ao fornecer conteúdo educacional de qualidade usando IA generativa para auxiliar na criação de tarefas envolventes para os alunos.

Duas escolas importantes no México e no Panamá recorreram ao PowerSchool para atualizar seus sistemas tradicionais e construir um ecossistema digital para suas escolas. Depois de lutar com sistemas desatualizados que não tinham análises, visualizações consolidadas e painéis de dados, a Northridge School Mexico e o El Colegio de Panama, uma grande escola no Panamá, implementaram várias soluções PowerSchool. O El Colegio de Panama integrou oito novas soluções, também integrando Schoology Learning, o PowerSchool SIS e o MyPowerHub, e trazendo IA generativa por meio do PowerBuddy for Learning, entre soluções adicionais. A Northridge School integrou cinco novas soluções, incluindo Schoology Learning, PowerSchool SIS, o PowerSchool Ecollect Forms e o MyPowerHub.

“Estamos entusiasmados com a colaboração da PowerSchool”, disse Fernando Nájera Velasco, diretor da Northridge School Mexico. “Estamos convencidos de que será um aliado estratégico que nos ajudará a fortalecer ainda mais nossos esforços educacionais, orientando e moldando nossos alunos com as melhores ferramentas disponíveis”.

O investimento no MyPowerHub oferece às duas escolas uma solução de login único para os pais visualizarem os dados dos alunos sobre o progresso e o crescimento. Quando todas as soluções forem implementadas, as duas escolas terão um ecossistema de soluções para gerenciar dados digitalmente, apoiar processos sem papel e realizar outras funções administrativas por meio de tecnologia conectada.

Buscando automatizar processos manuais e reduzir a duplicação de dados, a Escuela Campo Alegre será a primeira escola na Venezuela a integrar o PowerSchool SIS. O altamente personalizável sistema de informações estudantis forneceráàescola venezuelana uma plataforma centralizada para armazenar e gerenciar os dados dos alunos, incluindo informações pessoais, registros acadêmicos, frequência, notas e muito mais, tudo enquanto mantém as informações dos alunos seguras e protegidas.

Além de expandir sua presença na região LATAM, a PowerSchool também está anunciando novas parcerias em outros mercados internacionais. Para obter as últimas notícias internacionais da PowerSchool, acesse: https://www.powerschool.com/news/.

A PowerSchool (NYSE: PWSC) é a principal fornecedora de software baseado em nuvem para o ensino fundamental e médio na América do Norte. Sua missão é capacitar educadores, administradores e famílias para garantir uma educação personalizada para cada jornada estudantil. A PowerSchool oferece soluções completas em nuvem que conectam a administração centralàsala de aula e ao lar, com produtos premiados como Schoology Learning e Naviance CCLR. Dessa forma, os distritos escolares podem gerenciar de forma segura os dados dos alunos, matrícula, frequência, notas, instrução, avaliações, recursos humanos, talentos, desenvolvimento profissional, educação especial, análises de dados e insights, comunicações, e preparação para a faculdade e carreira. A PowerSchool atende mais de 60 milhões de alunos em mais de 90 países e mais de 18.000 clientes, incluindo mais de 90 dos 100 maiores distritos por número de matrículas nos Estados Unidos. Saiba mais sobre a PowerSchool na América Latina no site www.powerschool.com/global/latin-america/.

