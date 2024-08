Estudo aponta dados de Indicadores Industriais

Estudo divulgado no Portal da Indústria, chamado Indicadores Industriais, aponta que a atividade industrial no Brasil apresentou sinais de recuperação em junho de 2024, conforme apontam os dados divulgados recentemente. Segundo o relatório, houve crescimento em diversos setores da indústria de transformação, refletindo um cenário mais positivo após um período de dificuldades. O estudo ainda aponta que o faturamento real do setor avançou 6,3% em relação a maio, na comparação ajustada sazonalmente. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, o crescimento foi de 1,8%, e no acumulado entre janeiro e junho de 2024, o aumento foi de 1,4%.

O relatório mostra que o número de horas trabalhadas também registrou avanço significativo, com um crescimento de 2,2% na passagem de maio para junho, na série livre de efeitos sazonais. Em comparação a junho de 2023, o aumento foi de 2,5%. O documento apresenta que este crescimento foi impulsionado principalmente pelo fim da greve dos trabalhadores do setor automotivo e pelo retorno das atividades em indústrias que haviam sido afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O acumulado entre janeiro e junho de 2024 mostrou um crescimento de 2,6% em relação ao mesmo período de 2023.

Por outro lado, os dados divulgados mostram que o emprego na indústria de transformação permaneceu estável, com uma variação mínima de 0,1% em junho de 2024, comparado a maio. Contudo, na comparação anual, o emprego avançou 2,1%. No acumulado do ano, o crescimento foi de 1,6%, conforme informado na publicação. Outro dado informado, foi o aumento na massa salarial real, que cresceu 4,3% de maio para junho de 2024, tanto na comparação mensal quanto anual. O crescimento acumulado entre janeiro e junho foi de 3,8%, indicando uma recuperação na remuneração dos trabalhadores do setor industrial.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locadores de equipamentos Trans Obra, afirmou que o avanço, tanto no faturamento quanto nas horas trabalhadas, sugere que a indústria está começando a superar os obstáculos recentes, no entanto, a estabilidade no emprego, com um crescimento marginal de 0,1% em junho, levanta questões sobre a sustentabilidade desse crescimento a longo prazo. “A indústria precisa manter o foco na criação de novos postos de trabalho para consolidar essa recuperação”.

Ainda sobre o estudo, que pode ser lido na íntegra através do link informado no início da matéria, o rendimento médio real dos trabalhadores também apresentou um crescimento expressivo de 4,2% em junho de 2024, comparado ao mês anterior. Na comparação anual, o aumento foi de 2,1%, enquanto o acumulado do primeiro semestre de 2024 registrou um avanço de 2,2% em relação ao mesmo período de 2023. Já sobre a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), os dados mostram que houve um avanço para 79,1% em junho de 2024, um aumento de 0,3 ponto percentual em relação a maio, e de 0,9 ponto percentual comparado a junho de 2023.

Perguntado sobre o assunto, José Antônio disse que estes números indicam uma recuperação gradual, mas consistente, da atividade industrial no país, impulsionada por uma melhora na conjuntura econômica e pela retomada das atividades em setores anteriormente impactados por adversidades. José Antônio continuou dizendo que práticas como inovação e investimentos foram realizadas nas unidades da empresa Transobra, principalmente no setor de aluguel de andaimes. “O futuro da indústria brasileira dependerá de políticas econômicas que fomentem o investimento, a inovação e a criação de empregos, assegurando que o crescimento atual se transforme em um ciclo de desenvolvimento sustentável”.

