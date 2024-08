Empresa lança nova solução para gestão de dados de frotas

FuelOnet Prime foi desenvolvida com uma arquitetura de serviços web que utiliza um banco de dados que agrega flexibilidade, escalabilidade e adaptabilidade aos aplicativos modernos. Esta solução permite o monitoramento em tempo real de todas as atividades dos postos industriais, incluindo abastecimentos, níveis de combustível e conciliações de inventário. Também gera alarmes para transmitir informações críticas e operacionais, trabalhando proativamente para eliminação de desperdícios e aumento da segurança operacional. O sistema fornece, ainda, uma série de relatórios que cobrem as operações no local, incluindo módulos de rendimento, gestão de estoque fixo e circulante, dentre outros.

FuelOnet Prime é o módulo de gestão de estações de dispositivos. Este módulo inclui a função de autorizador remoto de abastecimentos que aumenta o controle sobre as operações, permitindo maior agilidade na autorização de eventos especiais, com segurança transacional. Além disso, o módulo de regras facilita o autogerenciamento das atividades, proporcionando maior autonomia para os gestores, e as funções de usuários flexíveis permitem uma gestão mais personalizada.

O novo módulo de administração de relatórios inclui gráficos de relatórios com opções avançadas de filtragem e categorização, facilitando a visualização e análise de dados. O administrador de relatórios flexíveis organiza as informações e permite a categorização por grupos de estações, tornando a gestão de dados mais eficiente.

Outra característica de FuelOnet Prime é o módulo de alarmes de conciliação de tanques, incluindo a entrada manual de estoque e recebimento. A geração de alarmes personalizados permite a configuração de alertas específicos para diferentes situações operacionais.

Também faz parte do sistema da Gilbarco Veeder-Root o modulo de configuração de APIs, com maior capacidade de integração com diversos sistemas externos.

FuelOnet Prime é projetada para operar independentemente do tipo de endereço IP disponível no local, ou seja, funciona em qualquer lugar, em qualquer tipo de conexão com a internet. Todas as informações são transmitidas com protocolos de segurança, garantindo a integridade e a privacidade dos dados.

FuelOnet Prime atende às demandas de todas as indústrias que dependem de controle eficiente de frotas.

Website: http://www.gilbarco.com.br