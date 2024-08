Mercado de Big Data cresce rapidamente com o avanço da IA

O tamanho do mercado global de big data está previsto para crescer para $ 103 bilhões de dólares até 2027, mais do que o dobro do tamanho esperado do mercado em 2018. Com uma participação de 45%, o segmento de software se tornará o maior segmento do mercado de big data até 2027. Os dados são do Statista.

O mercado de análise de big data é um setor que desempenha um papel significativo na revolução das indústrias em todo o mundo. Este mercado abrange um amplo espectro de tecnologias, ferramentas e técnicas usadas na análise de grandes volumes de dados, permitindo que as empresas tomem decisões informadas, melhorem a eficiência operacional e aumentem a satisfação dos clientes.

“A adoção da análise de big data tornou-se popular em todo o mundo na última década devido ao aumento vertiginoso de geração de dados através das redes sociais, dispositivos IoT, transações digitais e aplicativos móveis”, afirma o brasileiro Fabio Kassai, mestre em Business Analytics pela IAU University, de Los Angeles, na Califórnia.

De acordo com um artigo publicado pelo Rivery,o armazenamento digital se torna maior, mais barato e mais rápido a cada ano. E com o advento dos bancos de dados em nuvem, os limites anteriores para o tamanho do armazenamento se tornaram obsoletos. Desde 1986, a quantidade de armazenamento de dados disponível no mundo aumentou rapidamente, partindo de 2,6 exabytes para 6.800 exabytes em 2020.

Segundo Kassai, um dos principais fatores que está impulsionando o crescimento desse mercado é a adoção da Inteligência Artificial (IA), que permite análises aprimoradas dos dados e revelam informações que antes não eram possíveis de obter. "A Inteligência Artificial melhorou de forma significativa a agilidade dos relatórios, aumentando também a assertividade das decisões tomadas, o que é crucial em um ambiente de negócios dinâmico", destaca.

Há cerca de um ano, ele adotou ferramentas de visualização de dados no Pala Casino Spa Resort, na Califórnia, onde tem o cargo de Data Analyst. “Informações que levavam cerca de uma semana para serem compiladas, hoje são geradas em questão de horas”, afirma o executivo.

No Brasil, Kassai atuou como consultor em diagnósticos com base em dados descritivos. Segundo ele, o setor carece de profissionais especializados, com a experiência adequada para analisar volumes complexos de dados. “Ferramentas avançadas de IA e aprendizado de máquina permitem extrair insights valiosos rapidamente, mas a capacidade humana de traduzir esses dados de forma que gere resultados e receita ainda são essenciais”, diz o brasileiro.

Conforme relatório da IDC, a esfera de dados corporativos crescerá duas vezes mais rápido do que o ambiente de consumo devido ao papel crescente da nuvem para o armazenamento de informações.

Além disso, o mercado de análise de big data enfrenta outros desafios. Questões como a privacidade de dados sigilosos são uma preocupação em todo o mundo. Para lidar com essa questão, muitas empresas estão investindo em tecnologias de segurança cibernética, como criptografia de dados e sistemas de autenticação multifatorial. Tem também a conformidade com regulamentações rigorosas, como o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR) da União Europeia e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no Brasil, uma prioridade para garantir que os dados sejam tratados de forma ética e segura. Essas medidas ajudam a proteger informações sensíveis e a aumentar a confiança dos consumidores nas práticas de coleta e análise de dados.

Website: https://www.seagate.com/files/www-content/our-story/trends/files/idc-seagate-dataage-whitepaper.pdf