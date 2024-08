Uma dupla meteórica de J-Pop com inúmeros seguidores em todas as partes do mundo contribuiu para impulsionar o maior show de projeção mapeada do mundo e ajudar a iluminar as noites de verão em Tóquio.

Uma obra de arte, combinando a música vocal e instrumental de YOASOBI com uma profusão de imagens e cores, fez sua estreia no programa TOKYO Night & Light em 26 de julho. O show noturno usa o exterior do Edifício N.º 1 do Governo Metropolitano de Tóquio (TMG), com 243 metros de altura, como tela. Três outras projeções criadas por artistas aclamados internacionalmente também se juntaram ao menu no mesmo fim de semana.

YOASOBI – a vocalista Ikura, de 23 anos, e o cantor e compositor Ayase, de 30 anos – contribuiu com a nova composição “Butai ni Tatte (Standing on the Stage)”, que reflete as emoções dos atletas prontos para a competição. A música foi adotada pela emissora pública japonesa NHK como tema de seus programas esportivos, e sua primeira apresentação do Night & Light foi programada para coincidir com a cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris.

Para a primeira exibição, uma multidão se reuniu na Praça dos Cidadãos, ao pé do prédio de 48 andares, um marco no centro de negócios e entretenimento de Shinjuku. Eles assistiram a imagens de silhuetas animadas de corredores e outros atletas se divertindo na parede.

O projeto Night & Light cumpriuàmeta da TMG de criar um “novo recurso turístico para colorir a vida noturna de Tóquio”, atraindo 280.000 visitantes em cinco meses desde seu lançamento em 25 de fevereiro. Projetado em uma área de 127 metros por 110 metros, o espetáculo foi certificado pelo Guinness World Records™ como a “maior projeção mapeada arquitetônica (permanente)”.

Exibido a cada meia hora entre 19h30 e 21h30 atualmente, o programa reúne algumas projeções durante 15 minutos. Nos fins de semana e feriados, a série apresenta atrações que atraem o público, como o mundialmente famoso monstro do cinema japonês Godzilla e uma obra inspirada nas tradicionais pinturas japonesas Ukiyo-e. “Standing on the Stage”, com 3,5 minutos de duração, será exibido todas as noites por enquanto.

YOASOBI, que significa “sairànoite”, é um nome globalmente conhecido cinco anos após sua estreia. Seu sucesso “Idol”, o tema da animação de TV “Oshi no Ko”, se tornou a primeira música japonesa a liderar a parada Global (excluindo os EUA) da Billboard em junho do ano passado. Também foi reconhecida como a melhor música popular do Japão em termos de royalties no ano até março de 2024.

