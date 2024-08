Prêmio "Somos Cidade" anuncia os edifícios do ano

Com a missão de contribuir para transformar as cidades, um edifício de cada vez, o Prêmio Somos Cidade de Arquitetura Contemporânea anuncia seus vencedores. A partir de inscritos de todo o país, o júri selecionou três projetos da categoria empreendimentos concluídos e outros três projetos da categoria empreendimentos em execução.

Entre os ganhadores, há edifícios das regiões Norte, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, comprovando o potencial de transformação da produção imobiliária por todo o território brasileiro. A iniciativa busca incentivar a inovação arquitetônica no mercado imobiliário e a relação desses projetos no ambiente urbano, valorizando fachadas ativas, térreos bem planejados, gentilezas urbanas e os cuidados com a permeabilidade visual, fundamentais para garantir que uma edificação agrade e melhore a vida das pessoas.

"Ficamos muito felizes em receber candidaturas de vários estados e de incorporadoras e arquitetos de grande relevância, o que mostra que o movimento para modernizar o mercado imobiliário está se espalhando e fortalecendo por todo o Brasil. As empresas estão se conscientizando de que a boa arquitetura é um grande diferencial para os empreendimentos e, ao mesmo tempo, uma contribuição para as cidades", afirma Felipe Cavalcante, coordenador do Movimento Somos Cidade, responsável pela iniciativa.



O júri foi composto por Amanda Ferber, da Architecture Hunter; Anthony Ling, do Caos Planejado; Cláudio Hermolin, Presidente do Sinduscon Rio e VP para o Sudeste da CBIC; Fernando Mungioli, Publisher da revista PROJETO; Fernando Serapião, da Editora Monolito; Kardec Borges, da ADIT Brasil, Laura Janka, do Laboratório Arq. Futuro de Cidades do Insper, Luciano Ramos Leite, vice-presidente da Asbea Ceará; Washington Fajardo, Harvard GSD, Loeb Fellow e ex-secretário de Planejamento Urbano do Rio de Janeiro, José Carlos Martins, Presidente do Conselho Consultivo da CBIC. Felipe Cavalcante, fundador e Presidente de honra da ADIT Brasil, CEO da MATX, Coordenador do Movimento Somos Cidade, atuou como presidente do júri.



Abaixo, a relação dos vencedores:

Categoria empreendimentos em execução



AGE360

Autores: ARCHITECTS OFFICE + Triptyque

Localização: Curitiba, PR

Projetado para a AG7, o AGE360 será uma das 20 construções mais altas do país, atingindo 124 metros de altura com vista de 360 graus da capital paranaense. Focado em proporcionar bem-estar aos moradores e com certificação LEED, é uma das primeiras torres residenciais do mundo a receber a certificação Fitwel. A torre de uso misto, com 35 andares, faz uso de soluções estruturais perimetrais, possibilitando plantas livres. Vigas e lajes se projetam nas faces e demarcam o grafismo do grid tridimensional. As unidades residenciais têm entre 200 e 560 m2 e terraços moldados em diferentes proporções.



BOTANICA Office

Autores: TROOST + PESSOA Architects

Localização: Manaus, AM





Com uma fachada de 10 espécies de plantas trepadeiras filtrando a luz do sol da tarde, o projeto desenvolvido para a Engeco é marcado por um rasgo central que forma terraços escalonados. Esse elemento, concebido como uma extensão visual e física do espaço público, busca promover a interação social e conectar os usuários com a natureza. O empreendimento reúne em 15 pavimentos a mesma área de 11.000 m2 inicialmente prevista para 25 pavimentos, reduzindo o custo de construção e respeitando o meio ambiente.

Viva!

Autor: SPOL Architects + Zanatta Figueiredo Arquitetos

Localização: São Paulo, SP





O empreendimento de uso misto consiste em 4 blocos dispostos em um terreno de cerca de 10.000 m2, a totalidade de uma quadra, com implantação e acessos que garantem permeabilidade para os pedestres e qualidade de vida urbana. Concebido para a Jacarandá Capital para renovar uma área fabril, o Viva! foi pensado para se tornar um conector do bairro e um fomentador para a economia local, reunindo escritórios, comércio, serviços, teatro, lazer e áreas verdes.



Categoria empreendimentos concluídos

Casa Nor

Autor: Terral Incorporadora

Localização: Brasília, DF



O Casa Nor é um empreendimento residencial de alto padrão de 7 pavimentos com 30 apartamentos de 4 suítes e metragens entre 201 e 404 m2, incluindo duplexes e unidades com piscina de vidro na varanda. Há lazer coletivo na área do pilotis e na cobertura, além de garagem subterrânea. O Casa Nor faz referência ao setor Noroeste do Plano Piloto, onde está inserido, e teve como premissa criar apartamentos com jeito de casa, a partir da horizontalidade da volumetria, singularidade da fachada, materialidade com predominância de elementos como pedra e madeira, e conexão com o meio natural, por meio de floreiras na altura das esquadrias.

CASAMIRADOR Savassi

Autor: Gisele Borges Arquitetura

Localização: Belo Horizonte, MG



O edifício residencial criado para a incorporadora CASAMIRADOR está inserido em um bairro muito bem localizado de Belo Horizonte (MG), que permite que as pessoas realizem a pé boa parte de suas atividades cotidianas. São 14 lofts e 24 studios distribuídos em 9 pavimentos e 3 subsolos, em um terreno de 12x60 metros, que permitiu uma arquitetura em escala humanizada. O design cosmopolita marca a paisagem local pela sua forma, material e cor.

Inn

Autor: Idealiza Cidades

Localização: Pelotas, RS



Compondo o conjunto de edifícios do Parque Una, em Pelotas (RS), bairro planejado que utiliza no masterplan conceitos urbanísticos contemporâneos, o edifício propõe a reconexão dos usuários com sua rotina e bem-estar. Com 144 apartamentos, distribuídos em 12 pavimentos, o escalonamento da fachada e os terraços permitem manter a escala humana do prédio mesmo com o ganho de altura. No térreo, a fachada ativa sinuosa comporta lojas em uma ambiência diversa para a rua, mesclando-se a ela.





A organização do Prêmio Somos Cidade é do Movimento Somos Cidade. O apoio institucional é da ADIT (Associação para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil), AsBEA (Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura) e CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil), IBRADIM (Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário), Caos Planejado, canal sobre cidades, e Arq.futuro, plataforma de discussão sobre o futuro das cidades.