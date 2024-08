Sangiogo Advogados abre nova filial em Salvador

O escritório Sangiogo Advogados anunciou a abertura de sua terceira filial no Brasil, agora em Salvador. A nova unidade, situada na Avenida Tancredo Neves, 2227, Edifício Salvador Prime Work, 6º andar, marca um passo na expansão estratégica da firma, que já possui sede em Porto Alegre e filiais em Curitiba e São Paulo. Esta expansão visa fortalecer a presença do escritório na região Nordeste, atendendo de maneira mais direta a uma clientela em crescimento.

Salvador foi escolhida como nova localização devido ao seu status como um dos principais polos econômicos e culturais do Nordeste. De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o número de advogados ativos no país continua crescendo, com uma presença significativa na região Nordeste, que tem mostrado uma demanda crescente por serviços jurídicos especializados. O estudo da OAB revela que a região tem experimentado um aumento na quantidade de advogados, refletindo o crescimento econômico e a complexidade das questões jurídicas enfrentadas por empresas e indivíduos.

O Dr. Tiago Sangiogo, sócio fundador do escritório, destacou a importância da nova filial para a estratégia de expansão da empresa: “Estamos anunciando a abertura da nossa filial em Salvador. Acreditamos que a proximidade com nossos clientes é essencial para um atendimento de qualidade e é justamente isso que buscamos com essa nova unidade. Queremos estar mais presentes no dia a dia dos nossos clientes baianos, entendendo suas necessidades específicas e oferecendo soluções jurídicas personalizadas e didáticas”.

A escolha de Salvador também se alinha com a tendência observada no setor jurídico, onde há um crescente número de escritórios e advogados estabelecendo presença em locais estratégicos para capturar oportunidades emergentes. A presença da nova filial em um endereço como o Edifício Salvador Prime Work, pretende proporcionar aos clientes uma infraestrutura alinhada com as exigências do mercado jurídico atual.

A presença crescente de advogados e a demanda por serviços especializados indicam um mercado em expansão que justifica a decisão do Sangiogo Advogados de abrir uma nova unidade na região. Com a abertura da filial em Salvador, o Sangiogo Advogados busca não apenas expandir sua área de atuação, mas também se posicionar para atender às necessidades de uma clientela diversificada no Nordeste. A firma pretende utilizar esta nova localização para aprofundar suas relações com os clientes existentes e explorar novas oportunidades de mercado, refletindo a tendência de crescimento do setor jurídico na região.

A expansão para Salvador é um reflexo das estratégias de crescimento adotadas por muitas empresas jurídicas que reconhecem a importância de estar presente em centros regionais chave. O escritório Sangiogo Advogados continuará a monitorar as necessidades de seus clientes e a evolução do mercado jurídico para garantir que sua expansão continue a atender às demandas e expectativas dos clientes na região Nordeste e além.

