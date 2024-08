Sudati comemora 15 anos de história e apresenta lançamentos

No ano em que celebra 15 anos de história, a Sudati, marca catarinense de painéis de MDF, apresenta diversas novidades em seu mais recente lançamento. A marca, que participou da 10ª edição da ForMóbile neste ano, em um stand de 320m2, com projeto assinado pela arquiteta Patrícia Pasini, apostou no desenvolvimento de nova linha: a Atma, com cinco padrões exclusivos.

Novos padrões linha Eleva

Reforçando os últimos lançamentos da marca, a Linha Eleva, que aposta na interpretação de madeiras clássicas, ganha quatro novos padrões, são eles: Carvalho Nobre, Nogueira Itália, Imbirema, e Palissandro Dourado.

Em cada veio e marcação, o Carvalho Nobre ressoa com ecos de tradição. O padrão possui uma tonalidade escura, com um toque mais clássico. Já o Nogueira Itália traz a essência do estilo de vida mediterrâneo e sua textura natural adiciona camadas de calor aos ambientes.

Com raízes africanas e influências brasileiras, o Palissandro Dourado apresenta uma tonalidade quente e distinta. Seu desenho é uma mescla de linhas retas e sinuosidades, capturando a essência de tendências globais. Para finalizar os lançamentos da linha, o Imbirema possui uma coloração clara, aquecida e contemporânea.

Linha Atma

Com uma narrativa cheia de significados, a linha Atma foi idealizada “para trazer a essência da natureza e o sussurro da alma desvendados e impressos em padrões que trazem a experiência do belo para o que é palpável e fundamental à vida”, segundo a Gerente Nacional de Vendas e Marketing, Delci Bortolotto. A linha conta com uma nova textura e cinco padrões: Aurum, Gramado, Jeri, Palmas e Marajó.

Do latim “Aurum”, o ouro foi a inspiração para o padrão que leva o mesmo nome e que possui um tom dourado sutil.

Já o Gramado, apresenta uma tonalidade que passeia entre o verde e o cinza. “É como se a nuance nos transportasse para as montanhas, onde a brisa gelada é um convite à renovação”, afirma a gerente. Sua tonalidade proporciona uma sensação de refresh, para quem busca uma paleta discreta, mas com personalidade.

Ainda a linha dos acinzentados, o padrão Palmas recebeu uma leve infusão de calor, se revelando como uma tonalidade um pouco mais quente, ornando com os diversos projetos.

Fazendo referência às areias de Jericoacoara, o Jeri é um off-white, que segundo Delci Bortolotto "foi pensado para ser como uma brisa suave que convida à contemplação e introspecção". Por fim, o padrão Marajó, faz referência a delicadeza de um pôr do sol. Sua tonalidade traz as nuances pastéis encontradas na natureza.

Website: http://sudatimdf.com.br