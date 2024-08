Empresa do setor imobiliário aposta em bairros planejados

Não é de hoje que o êxodo urbano leva milhares de famílias a saírem da capital rumo à tranquilidade da vida no interior ou no litoral. Um levantamento da Rede Nossa São Paulo, realizado em 2023, em parceria com a empresa Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), mostra a percepção dos paulistanos e paulistanas sobre a cidade. Esse estudo mostra que 60% dos moradores de São Paulo dizem que sairiam da cidade, se pudessem.

A Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário percebeu a demanda e a mudança na motivação do êxodo urbano e se aperfeiçoou no desenvolvimento de bairros planejados, como o Reserva Jequitibá, em Piracicaba. Com infraestrutura e localização estratégica, o bairro oferece um ambiente que equilibra tranquilidade e acesso à comodidades.

Segundo a diretora comercial e de marketing da Aguassanta Desenvolvimento Imobiliário, Talita Assunção Lanzo, “os bairros planejados como o Reserva Jequitibá são projetados para atender as necessidades contemporâneas, com espaços pensados para promover convivência, segurança e bem-estar”. O bairro oferece opções de lazer, como ciclovias e parques, segurança 24h, além de um centro comercial com lojas e serviços.

O Reserva Jequitibá também tem atraído empreendedores que veem no bairro uma oportunidade de investimento em um ambiente em crescimento. A infraestrutura e o público crescente fazem do local um ponto estratégico para novos negócios.

Dessa forma, atualmente, o bairro abrange condomínios residenciais, loteamentos, centro comercial com facilidades, empresas, hubs de inovação, áreas arborizadas e segurança.

