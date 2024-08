Soja pode ser uma opção saudável e nutritiva

A soja é conhecida há mais de 5.000 anos no Oriente e segue instigando os cientistas a comprovarem sua importância como alimento auxiliar para uma vida mais saudável. Desde que chegou ao Ocidente, em meados do século 20, este grão que pertence à família das leguminosas tem sido utilizado como alimento para diferentes preparações.

No Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) é o órgão responsável pela fiscalização e pelo controle dos grãos de soja comercializados no País. A Instrução Normativa nº 11/2007 assegura a qualidade do grão, baseada em análises microscópicas e microbiológicas, assim como garante a ausência de componentes que possam colocar em risco a saúde humana.

Além do grão, a soja está presente na composição de inúmeros produtos para consumo humano, a exemplo de sucos, bebidas vegetais, margarinas, óleos, farinhas, iogurte, queijo e muitos outros. “Por ser um alimento rico em proteína vegetal, também pode substituir a carne em algumas refeições ou ser uma opção de consumo sadio para vegetarianos e veganos”, destaca a nutricionista Adrianne Machado, do Departamento de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil.

A soja também é uma opção para indivíduos com alergias e intolerâncias alimentares, a exemplo da alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose – uma das desordens genéticas mais comuns no mundo. “A soja se destaca, ainda, por ser rica em lipídeos e fibras, que promovem a sensação de saciedade e contribuem para melhorar o trânsito intestinal”, destaca a nutricionista. O grão também é rico em vitaminas E e do complexo B, e possui cálcio, fósforo, ferro e potássio.

Evidências científicas vêm comprovando que as isoflavonas da soja podem trazer benefícios no controle de doenças crônicas tais como câncer, diabetes e osteoporose. Esses compostos orgânicos naturais de origem vegetal também atuam como antioxidantes, reduzindo as taxas de LDL-colesterol no sangue e diminuindo o risco para doenças cardiovasculares. Cientistas demonstram, ainda, que as isoflavonas podem auxiliar para amenizar os sintomas da menopausa e ajudar a preservar a massa óssea.

Comprovações

Inúmeros estudos científicos publicados têm demonstrado como a soja e seus componentes podem colaborar para controle e prevenção de diferentes enfermidades. Por exemplo, um estudo avaliou o efeito da suplementação de isoflavonas de soja no estado metabólico em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica e revelou que as isoflavonas de soja podem reduzir significativamente o nível de triglicerídeos séricos, lipoproteína de baixa densidade (LDL-colesterol) e colesterol total.

Resultados preliminares também indicam que a ingestão dietética de isoflavonas derivadas da soja exerce efeitos benéficos na pele, incluindo defesa contra danos oxidantes, estimulação da síntese de colágeno e aumento da hidratação. Pesquisadores desenvolveram um ensaio prospectivo e concluíram que a suplementação dietética de proteína de soja com isoflavonas pode melhorar o fotoenvelhecimento da pele, incluindo rugas e despigmentação, além de aumentar a hidratação de alguns tipo de pele em mulheres na pós-menopausa.

Campanha

Lançado no Brasil em 1985, o alimento com extrato de soja Tonyu é enriquecido de vitaminas B6, B9, B12, D e zinco que auxiliam no bom funcionamento do sistema imunológico, e é fonte de vitaminas B1, B3 e B5. Por ser adoçado com sucralose e ter apenas 37 calorias na embalagem longa vida de 200ml, o alimento também pode contribuir para a manutenção do peso. A Yakult utiliza extrato de soja retirado do próprio grão para a fabricação do produto.

Para estimular o consumo do alimento, a Yakult do Brasil realiza uma campanha direcionada para a venda domiciliar que começa dia 12 de agosto e segue até 21. Na aquisição de kit com 12 unidades do produto, o consumidor terá desconto de 11,10% e vai ganhar uma sacola de TNT. O Tonyu está disponível nos sabores laranja, uva, maçã e morango.

Mais informações

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 56 anos em 2024. Para outras informações, basta acessar o site www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br/